F1, Testes: Helmut Marko diz que o Mercedes “parece nervoso”

Pode ser apenas ‘wishful thinking’, ou mesmo ‘mind games’, mas Helmut Marko diz que nota uma fraqueza no Mercedes: “Parece nervoso”.

Valtteri Bottas assegurou hoje o melhor tempo do dia, mas Lewis Hamilton, queixou-se da traseira do carro e Helmut Marko não perdeu tempo.

Em declarações à Sky Deutschland, assegura que ainda não vimos tudo da Mercedes, mas vai mais além: “Penso que ainda não vimos o potencial da Mercedes, mas a verdade é que o carro parece nervoso”.