F1, Testes: Final da primeira hora

Terminou a primeira hora de testes no Bahrein. As equipas iniciaram a hora com os habituais testes aerodinâmicos e passearam os aerorakes durante a primeira meia hora.

Charles Leclerc foi o primeiro nome na tabela, mas Kimi Raikkonen foi o primeiro a fazer uma volta a um ritmo mais aceitável. É de esperar que os tempos deste ano não se aproximem dos registos que temos do ano passado nesta pista, pois há muitos componentes novos a serem testados e os novos regulamentos implicaram um corte no apoio aerodinâmico.

No que diz respeito a ação em pista, Max Verstappen foi o primeiro a apanhar um susto com a traseira do se RB16B a pregar-lhe uma partida e a Mercedes tem visto pouca ação pois está neste momento a trocar a caixa de velocidade do seu W12, depois de serem detedados problemas nas passagens de caixa.