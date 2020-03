F1: Testes em túnel de vento proibidos até 2021

O adiamento da entrada em cena dos novos regulamentos está levar a tomada de algumas medidas para minimizar os efeitos da crise que se avizinha. Os testes de modelos em tunel de vento para 2022 pode também sofrer.

A Auto Motor und Sport publicou que a FIA está a tomar medidas para que as equipas grandes não beneficiem do seu poderio financeiro para ganhar uma vantagem desmedida sobre as estruturas mais pequenas que irão sentir mais os efeitos desta paragem forçada.

Uma das medidas poderá ser a imposição de uma proibição para testar modelos em túnel de vento até fevereiro de 2021. Assim, as equipas com mais capacidade não ganhariam ainda mais vantagem sobre as mais pequenas. Outras medidas estão a ser pensadas como a diminuição do limite orçamental para 2021, inicialmente previsto nos 175 milhões de dólares. As discussões sobre que partes deverão ficar congeladas ao nível do desenvolvimento.