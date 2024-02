F1 Testes do Barém: Fernando Alonso termina 1ª hora com mais voltas completadas | AutoSport

F1 Testes do Barém: Fernando Alonso termina 1ª hora com mais voltas completadas

O mais interessante desta manhã, foi tentar perceber as grandes evoluções nos vários carros, principalmente o design dos flancos do RB20.

Oscar Piastri, da McLaren, foi o último piloto a entrar em pista, não tendo ainda qualquer tempo registado. O piloto australiano só entrou em pista passados cerca de 5 minutos do início da sessão e tem interrompido todas as suas voltas, regressando ao pitlane.

O piloto monegasco da Ferrari alcançou a liderança na tabela de tempos pouco antes do final da primeira hora, registando 1:33.658s no Barém.

Fernando Alonso teve grande parte da primeira hora da sessão da manhã na primeira posição da tabela de tempos, não que fosse muito importante nesta fase, terminando os primeiros 60 minutos do dia com mais voltas realizadas (20) e apenas com Charles Leclerc acima de si com o tempo mais rápido.

Já se ouvem os motores no Barém, começando às 7 horas a primeira sessão dos testes coletivos da Fórmula 1, preparando-se assim a temporada de 2024 do mundial.

