F1, Testes do Bahrein, dia 2: Zhou Guanyu foi o piloto mais rápido | AutoSport

Max Verstappen foi durante a maior parte da sessão da tarde o piloto mais rápido do segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, mas Zhou Guanyu conseguiu bater o tempo do neerlandês perto do final da sessão, completando a sua volta em 1:31.610s, mais rápido 0.040s do que registo anterior.

O bicampeão do mundo esteve aos comandos do RB19 durante a sessão da tarde e rapidamente passou para o topo da tabela de tempos, batendo o registo mais rápido da manhã que pertenceu a Carlos Sainz (1:32.486s e 70 voltas completadas). No final do dia, Verstappen viu o esforço de Zhou, com a pista mais fresca e pneus C5 montados no Alfa Romeo. Enquanto o piloto da Red Bull usou os pneus C3, o composto macio da próxima semana, Zhou tinha montado um composto que não estará disponível na primeira ronda do ano.

Verstappen esteve parado durante algum tempo, com a equipa a trabalhar no carro com a box tapada, mas não se tratando de qualquer problema com o carro, deverá ter sido antes uma alteração de configuração ou nova peça que levou mais tempo a ser montada.

A sessão terminou algo agitada com mais trabalho para a Williams e a Alfa Romeo. Quando Logan Sargeant parou na box, o monolugar manteve a luz verde no ‘roll hoop’ ligada, parecendo tratar-se de um treino aos procedimentos da equipa para quando a luz fica vermelha apesar do carro estar desligado, sinal que o sistema elétrico continua ativo. Apesar do treino aos procedimentos de piloto e restante equipa, os mecânicos parecem ter encontrado um problema real e por isso o carro foi colocado dentro da box. Na mesma altura, Zhou Guanyu saia do pitlane, mas ficou parado antes de sair para a pista, obrigando os mecânicos a resgatarem o carro para a box. Parece ter tido um problema de embraiagem quando treinava um arranque.

Charles Leclerc ainda fez algumas voltas rápidas no início da sessão da tarde, mas depois passou para um programa de trabalho de simulação de corrida, enquanto a Mercedes perdeu tempo precioso no segundo dia de trabalho no Bahrein devido a problemas em ambas as sessões.

Problemas para a Mercedes

O segundo dia de trabalho no Bahrein mostrou algumas fragilidades do W14 da Mercedes. Além do facto de Lewis Hamilton ter perdido parte da fibra de carbono do fundo do carro, a equipa de Brackley não conseguiu acertar com a configuração do monolugar para as condições da pista de hoje, um pouco diferentes das de ontem. Segundo Toto Wolff, o carro perdia alguma tração traseira e não permitia a Hamilton alcançar os tempos desejáveis e perder um pouco mais de uma hora da sessão. Esta é uma questão que as equipas têm vindo a perceber com os novos pneus da Pirelli – a traseira fica um pouco mais “solta”, porque a frente dos carros tem mais aderência do que no ano passado – mas de facto a Mercedes sentiu mais hoje esse efeito.

O pior veio à tarde. Numa altura em que a pista ia passando para condições mais parecidas com aquelas que os pilotos vão sentir na próxima semana, um problema hidráulico deixou George Russell apeado a hora e meia do final do dia. Um mau sinal para a equipa da Mercedes, cujos responsáveis e pilotos acreditam que têm uma base de trabalho melhor do que o W13. Uma base muito melhor do que foi o carro do ano passado, mas que necessita de desenvolvimento para alcançar a Red Bull e Ferrari. Começará a Mercedes novamente como ‘outsider’ na luta pelos títulos?

Red Bull arranca para a época como a favorita

Reina a tranquilidade dentro da garagem da Red Bull. O carro mostra-se fiável e rápido nas mãos de ambos os pilotos, com alguma vantagem para o bicampeão do mundo de Fórmula 1.

Pérez esteve mais focado em fazer quilómetros, enquanto Verstappen começou a tarde forte, passando para a frente da tabela de tempos. Só não manteve o posto porque Zhou foi mais rápido com os pneus C5, numa altura em que a Red Bull manteve o piloto neerlandês com os C3 a pensar no que pode fazer na próxima semana. Depois de ontem ter sido o piloto mais rápido, Verstappen voltou a destacar-se no dia de hoje.

A Ferrari também parece estar rápida, mas apesar de não mostrar todos os seus trunfos, parece um pouco atrás da Red Bull. O foco dos italianos também esteve mais em acumular quilómetros durante o dia.

Aston Martin AMR23 “nasceu” bem?

Pode não estar a ser um bom início de época fora de pista – com a lesão de Lance Stroll – mas dentro de pista o AMR23 parece ter “nascido” bem, ao contrário do que aconteceu com o seu antecessor. Pode não ser o mais rápido, ou pelo menos não o mostram, mas a equipa de Silverstone parece ter acertado no conceito do carro. O facto dos pneus da Pirelli terem alterado o equilíbrio dos monolugares deste ano parece ter beneficiado o AMR23, que consegue rodar melhor nas curvas e não perder tração. Está mais composto nas curvas e pode ser carro a ter em atenção no início da temporada dentro do ‘segundo pelotão’. Obviamente, ninguém mostra todos os trunfos nos testes de inverno e temos de ter isso em consideração.

Bom trabalho da Williams e AlphaTauri

Foi um bom dia de trabalho para os dois pilotos da AlphaTauri, com Yuki Tsunoda mais focado em rodar muitas voltas e não tanto no ritmo de uma volta rápida, como aconteceu no final do dia com Nyck de Vries, mas temos de ter em consideração as condições de pista nos últimos momentos do segundo dia de testes que são muito diferentes do segmento da manhã, quando o japonês esteve aos comandos do AT04.

Também Logan Sargeant teve um programa preenchido. Foi o primeiro piloto a alcançar as 100 voltas e sem problemas no carro. Um bom passo para a Williams e um bom dia para o estreante que precisa de muitos quilómetros para poder aprender mais rapidamente.

A Alfa Romeo e a McLaren passaram quase despercebidas durante o dia, o que significa que tudo correu bem. O carro da Alfa Romeo parece novamente rápido – até porque experimentaram o composto C5 quando o piloto chinês alcançou o primeiro posto da tabela de tempos a menos de meia hora do final da sessão – e não fosse o problema no final da sessão teria sido um dia incólume, enquanto o MCL60 não mostrou os problemas de ontem.

A Alpine pareceu estar com problemas em retirar os pneus traseiros do A523 durante toda a sessão da tarde, tendo estado a equipa a analisar esta questão perto do final do dia.

Como foi a manhã?

O segmento da manhã do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein ocorreu com tranquilidade para a maioria das equipas, exceção (com problemas mais visíveis) para a Mercedes. Toto Wolff admitiu problemas de configuração, mas a equipa teve também de resolver os danos sofridos no fundo do W14, depois de ter sido visto partes da fibra de carbono a sair do carro pilotado por Lewis Hamilton. Apesar de ter perdido tempo em pista, o piloto britânico completou 72 voltas ao circuito de Sakhir.

Ao contrário da Mercedes, a Ferrari terminou a manhã com Carlos Sainz no topo da tabela de tempos, com a sua volta mais rápido em 1:32.486s e com 70 voltas, depois de Kevin Magnussen ter começado o dia com o melhor registo. No entanto, logo após a passagem da primeira hora do segmento da manhã, Sainz passou a liderar a tabela de tempos, tendo ainda melhorado o seu registo pouco depois.

Yuki Tsunoda foi o piloto com mais quilómetros acumulados, tendo parado pela primeira vez na box apenas ao fim de 68 voltas e quase 3 horas de sessão. Depois disso, o japonês ainda continuou o bom trabalho e completou 86 voltas no total. O foco da AlphaTauri passou por acumular quilómetros e dados, importantes para perceber o que pode fazer o AT04.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:31.610s, C5 – 133 voltas

Max Verstappen, Red Bull, 1:31.650s, C3 – 47 voltas

Fernando Alonso, Aston Martin, 1:32.205s, C3 – 130 voltas

Nyck de Vries, AlphaTauri, 1:32.222s, C5 – 74 voltas

Nico Hülkenberg, Haas, 1:32.466s, C4 – 68 voltas

Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s, C3 – 70 voltas

Logan Sargeant, Williams, 1:32.549s, C5 – 154 voltas

Charles Leclerc, Ferrari, 1:32.725s, C3 – 68 voltas

Oscar Piastri, McLaren, 1:33.175s, C3 – 74 voltas

Pierre Gasly, Alpine, 1:33.186s, C3 – 59 voltas

Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s, C3 – 67 voltas

Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s, C3 – 49 voltas

George Russell, Mercedes, 1:33.654s, C3 – 26 voltas

Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s, Proto – 76 voltas

Lewis Hamilton, Mercedes, 1:33.954s, C3 – 72 voltas

Lando Norris, McLaren, 1:35.522s, C2 – 65 voltas

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:35.708s, C2 – 85 voltas

Foto: Philippe Nanchino