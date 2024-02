F1, Testes do Bahrein, Williams a precisar de voltas | AutoSport

A Williams debateu-se ontem com problemas de fiabilidade e só conseguiu 61 voltas no total, foi um dia muito difícil para a equipa e um mau sinal. Alex Albon parou na pista com um problema na bomba de combustível, o que lhe custou cerca de vinte minutos no final da primeira sessão. Já Logan Sargeant teve ainda pior sorte durante a tarde, com um problema no eixo de transmissão que o impediu de rodar muito.

James Vowles, Chefe de equipa, revelou que estas duas falhas foram separadas: “Não conseguimos fazer o que queríamos, mas nem tudo foi negativo, houve alguns pontos positivos. O carro está muito diferente. Há alguns problemas de equilíbrio que precisamos de afinar, mas eliminou alguns dos grandes problemas que tivemos no ano passado. Só precisamos de descobrir como o fazer – como gerir a forma como o carro deve ser configurado e conduzido. Estamos a ir numa boa direção”.

Assim, hoje a Williams deu a Sargeant o dia inteiro ao volante do FW46, e Hamilton também tem o controlo total do Mercedes hoje. O resto das equipas estão a dividir os seus pilotos, embora, curiosamente, muitos dos pilotos da manhã de ontem estejam a ter novamente na sessão matinal, menos representativa.