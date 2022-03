F1, Testes do Bahrein: Upgrades da Red Bull só a partir de amanhã | AutoSport

As atenções esta manhã estão voltadas para a Mercedes e os novos flancos, ou melhor, a falta deles. Esperava-se também muitas melhorias na Red Bull mas, à vista desarmada, não vemos grandes diferenças. Adrian Newey disse à Auto Motor und Sport que as melhorias serão implementadas amanhã e sábado e que essas mudanças poderão ser vistas a olho nu, o que pode implicar mudanças significativas no aspeto do carro. Para já a Red Bull está a usar da “versão Barcelona” do seu novo RB18.