F1, Testes do Bahrein: Último dia desta semana para preparar os carros

Começou o terceiro e último dia de testes desta semana no Circuito Internacional do Bahrein. Depois de um dia positivo para a grande maioria das equipas, exceto Red Bull e Mercedes, hoje pilotos, engenheiros e mecânicos têm uma última oportunidade para testar as novas máquinas de 2026, antes de uma pausa de uma semana para compilar dados e preparar tudo para o último teste.

Para hoje o alinhamento de pilotos é o que se segue:

Equipa Manhã Tarde McLaren Oscar Piastri Oscar Piastri Mercedes George Russell Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Ferrari Lewis Hamilton Lewis Hamilton Williams Carlos Sainz Alex Albon Racing Bulls Liam Lawson Liam Lawson Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll Haas Ollie Bearman Esteban Ocon Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Franco Colapinto Cadillac Valtteri Bottas Sergio Pérez

McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Aston Martin e Alpine optaram por manter o mesmo piloto durante todo o dia, enquanto as restantes equipas dividiram tarefas. A ação em pista começou bem cedo, com carros a saírem das boxes assim que a luz verde se mostrou no fim da via das boxes, com as equipas a quererem aproveitar ao máximo este derradeiro dia.