Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   Destaque Homepage   >   F1, Testes do Bahrein: Último dia desta semana para preparar os carros

F1, Testes do Bahrein: Último dia desta semana para preparar os carros

Por a 13 Fevereiro 2026 07:44

Começou o terceiro e último dia de testes desta semana no Circuito Internacional do Bahrein. Depois de um dia positivo para a grande maioria das equipas, exceto Red Bull e Mercedes, hoje pilotos, engenheiros e mecânicos têm uma última oportunidade para testar as novas máquinas de 2026, antes de uma pausa de uma semana para compilar dados e preparar tudo para o último teste.

Para hoje o alinhamento de pilotos é o que se segue:

Equipa Manhã Tarde
McLaren Oscar Piastri Oscar Piastri
Mercedes George Russell Kimi Antonelli
Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar
Ferrari Lewis Hamilton Lewis Hamilton
Williams Carlos Sainz Alex Albon
Racing Bulls Liam Lawson Liam Lawson
Aston Martin Lance Stroll Lance Stroll
Haas Ollie Bearman Esteban Ocon
Audi Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg
Alpine Franco Colapinto Franco Colapinto
Cadillac Valtteri Bottas Sergio Pérez

McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Aston Martin e Alpine optaram por manter o mesmo piloto durante todo o dia, enquanto as restantes equipas dividiram tarefas. A ação em pista começou bem cedo, com carros a saírem das boxes assim que a luz verde se mostrou no fim da via das boxes, com as equipas a quererem aproveitar ao máximo este derradeiro dia.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas F1
últimas Autosport
f1
últimas Automais
f1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado