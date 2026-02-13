F1, Testes do Bahrein: Último dia desta semana para preparar os carros
Começou o terceiro e último dia de testes desta semana no Circuito Internacional do Bahrein. Depois de um dia positivo para a grande maioria das equipas, exceto Red Bull e Mercedes, hoje pilotos, engenheiros e mecânicos têm uma última oportunidade para testar as novas máquinas de 2026, antes de uma pausa de uma semana para compilar dados e preparar tudo para o último teste.
Para hoje o alinhamento de pilotos é o que se segue:
|Equipa
|Manhã
|Tarde
|McLaren
|Oscar Piastri
|Oscar Piastri
|Mercedes
|George Russell
|Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|Williams
|Carlos Sainz
|Alex Albon
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|Liam Lawson
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Lance Stroll
|Haas
|Ollie Bearman
|Esteban Ocon
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Nico Hülkenberg
|Alpine
|Franco Colapinto
|Franco Colapinto
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Sergio Pérez
McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Aston Martin e Alpine optaram por manter o mesmo piloto durante todo o dia, enquanto as restantes equipas dividiram tarefas. A ação em pista começou bem cedo, com carros a saírem das boxes assim que a luz verde se mostrou no fim da via das boxes, com as equipas a quererem aproveitar ao máximo este derradeiro dia.
