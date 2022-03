F1, Testes do Bahrein: Última hora do dia | AutoSport

Entramos na última hora do dia no Circuito Internacional do Bahrein. As equipas têm pouco menos de 60 minutos em pista. Na última hora, uma das poucas notas de destaque foi o problema no Williams de Alex Albon que foi obrigado a regressar às boxes. Foi identificada uma folga no eixo traseiro que está a ser resolvida neste momento. O dia de Lando Norris também não tem sido muito melhor e o número de voltas continua a não ser impressionante. Também para Alonso está a ser uma tarde para esquecer, com apenas 13 voltas dadas.

Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 – 64 voltas Gasly, AlphaTauri, 1m34.800s, C3 – 85 Albon, Williams, 1m35.070s, C4 – 104 Stroll, Aston Martin, 1m35.219s, C4 – 36 Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 – 52 Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 – 39 Sainz, Ferrari – 1m35.800s, C2 – 37 Norris, McLaren, 1m35.946s, C2 – 40 Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 – 131 Russell, Mercedes, 1m36.030ss, C3 – 43 Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 – 62 Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 – 42 Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 – 54 Fittipaldi, Haas, 1m39.269s, C2 prototype – 29 Alonso, Alpine, 1m39.437s, C2 – 13