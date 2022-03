F1, Testes do Bahrein: Toto Wolff confiante na legalidade do W13 | AutoSport

Será o W13 B legal? Tudo aponta para que sim, até porque a Mercedes não arriscaria tanto sem ter certeza do trabalho que estava a ser feito. Toto Wolff deixou isso claro afirmando que o processo foi seguido pela FIA.

Wolff foi questionado sobre a legalidade do novo W13, e não se mostrou preocupado: “O processo é muito claro. Quando se vai numa direcção de desenvolvimento específica, temos a FIA como parte da mesma. Trocamos informação de CAD e eles são parte do processo”, disse Wolff citado pelo autosport.com.Com isto, Wolff quer dizer que a FIA sabia das intenções da Mercedes e nunca se pronunciou contra a legalidade do conceito. Assim, a Mercedes tem uma base sólida para defender a sua nova criação. No entanto, só agora será analisada a fundo e não está excluída a hipótese de uma mudança regulamentar, como já explicou Ross Brawn.