F1, Testes do Bahrein: Segundo dia começa com bandeiras vermelhas
O segundo dia de testes no Bahrein começou de forma algo atribulada e passados 12 minutos do início da sessão, a primeira bandeira vermelha do dia. Sergio Pérez ficou parado em pista com um problema no seu Cadillac, levando à interrupção dos trabalhos. No entanto, as bandeiras verdes já foram mostradas e a sssão recomeçou.
A lista de pilotos de serviço para hoje é a seguinte:
McLaren: Lando Norris
Mercedes: Andrea Kimi Antonelli (manhã)/George Russell (tarde)
Red Bull: Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc
Williams: Alex Albon (manhã)/Carlos Sainz (tarde)
Racing Bulls: Liam Lawson (manhã)/Arvid Lindblad (tarde)
Aston Martin: Fernando Alonso
Haas; Oliver Bearman
Audi: Nico Hülkenberg (manhã)/Gabriel Bortoleto (tarde)
Alpine: Pierre Gasly
Cadillac: Sergio Perez (manhã)/Valtteri Bottas (tarde)
Who’s on track today? 👀
Thursday’s driver line-up in Bahrain 👇#F1 #F1Testing pic.twitter.com/6AIvlV2Udw
— Formula 1 (@F1) February 12, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI