F1, Testes do Bahrein: Segundo dia começa com bandeiras vermelhas

Por a 12 Fevereiro 2026 07:20

O segundo dia de testes no Bahrein começou de forma algo atribulada e passados 12 minutos do início da sessão, a primeira bandeira vermelha do dia. Sergio Pérez ficou parado em pista com um problema no seu Cadillac, levando à interrupção dos trabalhos. No entanto, as bandeiras verdes já foram mostradas e a sssão recomeçou.

A lista de pilotos de serviço para hoje é a seguinte:

McLaren: Lando Norris

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli (manhã)/George Russell (tarde)

Red Bull: Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc

Williams: Alex Albon (manhã)/Carlos Sainz (tarde)

Racing Bulls: Liam Lawson (manhã)/Arvid Lindblad (tarde)

Aston Martin: Fernando Alonso

Haas; Oliver Bearman

Audi: Nico Hülkenberg (manhã)/Gabriel Bortoleto (tarde)

Alpine: Pierre Gasly

Cadillac: Sergio Perez (manhã)/Valtteri Bottas (tarde)

