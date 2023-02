F1, Testes do Bahrein: Red Bull trabalha com a garagem fechada | AutoSport

Depois de 18 voltas completadas ao traçado de Sakhir, a Red Bull chamou Max Verstappen à box e colocou dentro da garagem o RB19, tapando a entrada, o que denota trabalho extensivo no carro da equipa austríaca. Ao contrário de Sergio Pérez, que pouco tempo esteve parado, Verstappen perde agora algum tempo de trabalho em pista., mas os trabalhos estavam a correr bem para a Red Bull, pelo que pode ser uma troca de fundo do monolugar ou algo parecido.

A sessão entrou nas últimas duas horas, com a maioria das equipas a pararem os seus pilotos para preparar a fase final do dia, quando deverão fazer simulações de qualificação.

Max Verstappen, Red Bull, 1:31.650s, Pneu C3 – 18 voltas Nico Hülkenberg, Haas, 1:32.466s, Pneu C4 – 35 voltas Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s, Pneu C3 – 70 voltas Logan Sargeant, Williams, 1:32.549s, Pneu C5 – 121 voltas Charles Leclerc, Ferrari, 1:32.725s, Pneu C3 – 22 voltas Fernando Alonso, Aston Martin, 1:32.969s, Pneu C3 – 110 voltas Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:33.170s, Pneu Proto – 108 voltas Oscar Piastri, McLaren, 1:33.175s, Pneu C3 – 34 voltas Pierre Gasly, Alpine, 1:33.463s, Pneu C3 – 25 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s, Pneu C3 – 67 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s, Pneu C3 – 49 voltas George Russell, Mercedes, 1:33.654s, Pneu C3 – 20 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s, Proto – 76 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:33.954s, Pneu C3 – 72 voltas Nyck de Vries, AlphaTauri, 1:34.425s, Pneu C3 – 36 voltas Lando Norris, McLaren, 1:35.522s, Pneu C2 – 65 voltas Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:35.708s, Pneu C2 – 85 voltas