F1, Testes do Bahrein: Red Bull saiu da box e foi para o topo da tabela | AutoSport

Ao contrário do dia de ontem, assim que a luz verde foi mostrada no final da via das boxes, as equipas foram logo para a pista e o trabalho intenso começou imediatamente. Quase todas as equipas têm acumulado muitas voltas nesta primeira hora de trabalho e apenas Lance Stroll não ultrapassou a dezena de voltas.

Pierre Gasly foi o primeiro a colocar um tempo representativo no topo da tabela e por aí ficou durante algum tempo. Mas 50 minutos depois da luz verde, a Red Bull finalmente abriu as portas da sua garagem e mostrou a versão melhorada do RB18, com novas peças, onde se destacam os novos flancos. Sergio Pérez fez logo a volta mais rápida na sua primeira tentativa o que deixou Dr. Helmut Marko satisfeito. A McLaren continua com problemas nos travões mas espera conseguir fazer stints mais longos durante o dia.