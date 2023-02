F1, testes do Bahrein: Red Bull parece estar mais forte | AutoSport

A quilometragem continuou durante o segundo dia de testes a ser um foco chave para as equipas, embora, para alguns, a atenção se tenha voltado também para o desempenho. Ainda não vale a pena olhar muito para os tempos em geral, mas há algumas tendências que começam a formar-se. E uma delas é a Red Bull..

Max Verstappen voltou a sentar-se no carro na tarde do segundo dia, enquanto o seu companheiro de equipa, Sergio Perez faz todo o último dia, e o neerlandês ‘apertou’ com o seu Red Bull RB19 com um pouco mais de ‘entusiasmo’. A sua primeira volta lançada foi suficientemente boa para o segundo lugar, e depressa chegou ao topo, apenas para ser passado pelo piloto da Alfa Romeo, Zhou Guanyu, no final do dia.

Verstappen pareceu desbloquear o ritmo com facilidade, gerando desempenho notável nos pneus de compostos mais duros, e claramente irá para a primeira corrida como o favorito para a vitória.

Começa a ficar claro que a Red Bull está na frente e há mesmo quem pense que os atuais campeões mundiais têm uma vantagem de 0.5s sobre o resto do plantel, embora isso só seja verificável na qualificação da primeira corrida, na próxima semana, ou talvez no terceiro treino livre, embora os dois primeiros também possam dar alguns sinais.

Depois de ambos os Red Bull terem desistido na primeira corrida de 2022, o que permitiu uma dobradinha da Ferrari, será que desta feita vai ser bem diferente?