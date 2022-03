F1, Testes do Bahrein: Red Bull na frente no final da segunda hora | AutoSport

A papel químico da primeira hora, a Red Bull termina a segunda hora no topo da tabela de tempos, com uma volta feita mesmo nos últimos minutos. O piloto mexicano tratou de fazer baixar o tempo feito por Guanyu Zhou, piloto da Alfa Romeo que passou grande parte da segunda hora no topo da tabela. No entanto, Pérez tirou mais de 0.8 seg. ao tempo de Zhou e está novamente na frente. Muitas voltas dadas durante estas duas horas de testes com oito equipas já com mais de trinta voltas feitas, numa manhã produtiva e sem incidentes, menos para Kevin Magnussen que teve de parar por causa de uma fuga de água, rapidamente resolvida pelos mecânicos da equipa.

1. Perez, Red Bull, 1m33.105s, C4, 16 voltas

2. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.959s, C4, 34

3. Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 30

4. Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 35

5. Norris, McLaren, 1m35.504s, C4, 37

6. Latifi, Williams, 1m35.634s, C5, 24

7. Stroll, Aston Martin, 1m36.029s, C3, 30

8. Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 31

9. Alonso, Alpine, 1m37.196s, C2, 33

10. Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 37