F1, Testes do Bahrein: Red Bull lidera tabela de tempos após 1ª hora da tarde | AutoSport

Após o forte início da sessão por parte de Max Verstappen, que rapidamente se instalou na liderança da tabela de tempos, a maioria dos pilotos rodam com altas cargas de combustível e completam um bom número de voltas no circuito de Sakhir.

Oscar Piastri é um dos pilotos com mais voltas completadas no final da primeira hora do segmento da tarde, pertencendo este “recorde” a Nyck de Vries.

Max Verstappen, Red Bull, 1:31.650s, 12 voltas

Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s, 70 voltas

Logan Sargeant, Williams, 1:32.549s, 85 voltas

Fernando Alonso, Aston Martin, 1:32.969s, 68 voltas

Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:33.170s, 59 voltas

Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s, 67 voltas

Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s, 49 voltas

Pierre Gasly, Alpine, 1:33.508s, voltas

Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s, 76 voltas

Lewis Hamilton, Mercedes, 1:33.954s, 72 voltas

Charles Leclerc, Ferrari, 1:34.507s, 9 voltas

Nico Hülkenberg, Haas, 1:35.042s, 9 voltas

Nyck de Vries, AlphaTauri, 1:35.259s, 20 voltas

Lando Norris, McLaren, 1:35.522s, 65 voltas

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:35.708s, 85 voltas

Oscar Piastri, McLaren, 1:36.394s, 13 voltas

George Russell, Mercedes, 1:38.495s, 6 voltas

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool