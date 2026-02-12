F1, Testes do Bahrein: Red Bull falha primeira metade da manhã, McLaren lidera primeira hora

Das 11 equipas, apenas 9 estão a trabalhar agora que nos aproximamos do fim da primeira hora. A Cadillac parou cedo em pista com um problema mecânico a obrigar Sergio Pérez a regressar às boxes de boleia. Mas outra equipa não vai estar na tabela de tempos nos próximos minutos.

Nas verificações e montagens do carro de ontem, os mecânicos da Red Bull encontraram um problema de rotina que obriga a equipa a falhar a primeira metade desta manhã. A equipa relativizou o problema, mas resta entender quando Isack Hadjar irá para a pista se vai perder muito tempo em relação à concorrência.

No final desta primeira hora, Lando Norris subiu ao primeiro lugar da tabela de tempos, com o registo de 1:36.187, seguido de Pierre Gasly (1:37.625), quer liderou grande parte da primeira hora, tendo acumulado o maior número de voltas (20).