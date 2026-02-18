F1, Testes do Bahrein: Primeira hora sem Cadillac e muitos dados recolhidos

A segunda semana de testes do Bahrein iniciou-se com carros em pista assim que foi dada ordem para isso. Para hoje a lista de piloto de serviço é a seguinte:

Aqui está a tabela traduzida para português:

Equipa Manhã (AM) Tarde (PM) McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes Kimi Antonelli George Russell Red Bull Isack Hadjar Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Williams Alex Albon Carlos Sainz Racing Bulls Arvid Lindblad Liam Lawson Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Haas Esteban Ocon Ollie Bearman Audi Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas

A primeira fase da sessão da manhã dos testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein começou com foco quase exclusivo em recolha de dados. Um dos momentos mais relevantes envolveu Lando Norris, que se colocou deliberadamente atrás do Audi de Nico Hülkenberg para avaliar o comportamento do carro em ar sujo. O britânico aproximou-se, afastou-se e voltou a seguir de perto, num exercício típico de simulação de corrida. O teste ganha peso extra porque este ano o DRS deixa de existir: passa a haver aerodinâmica ativa, com as asas dianteira e traseira a achatarem nas retas para reduzir arrasto, enquanto as ultrapassagens serão auxiliadas por um “Overtake Mode”, que disponibiliza energia extra da bateria quando um piloto está a menos de um segundo do rival.

The pit lane is alive to the sound of F1 cars! 🔊🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Q94sgZREi8 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Na frente técnica, as equipas concentraram-se na compreensão do fluxo de ar. A Red Bull utilizou aero rakes carregados de sensores, enquanto a Ferrari cobriu a asa traseira com tinta flow-viz fluorescente — ambos métodos destinados a mapear a aerodinâmica, não a procurar voltas rápidas. Pequenos erros também surgiram: Arvid Lindblad teve um bloqueio forte e ficou com um flat spot, algo normal numa pista ainda fria e pouco emborrachada.

Os pneus também variam mais nesta semana. Depois de apenas três compostos na semana anterior, agora estão disponíveis C1 a C5. A maioria das equipas optou por C2 e C3, a Mercedes manteve-se nos mais duros e a Aston Martin escolheu exclusivamente os macios — decisão que pode indicar tentativas de tempos mais baixos mais tarde.

Nem tudo correu bem para todos: a Cadillac foi a única equipa a não sair à pista nesta fase, com o carro ainda desmontado na garagem, adiando a estreia de Sergio Pérez no dia. No topo da tabela temos Charles Leclerc com o tempo de 1:33.739, seguido de Kimi Antonelli e Lando Norris.

