F1, Testes do Bahrein: Primeira hora sem Cadillac e muitos dados recolhidos

Por a 18 Fevereiro 2026 07:55

A segunda semana de testes do Bahrein iniciou-se com carros em pista assim que foi dada ordem para isso. Para hoje a lista de piloto de serviço é a seguinte:

Equipa Manhã (AM) Tarde (PM)
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Mercedes Kimi Antonelli George Russell
Red Bull Isack Hadjar Isack Hadjar
Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton
Williams Alex Albon Carlos Sainz
Racing Bulls Arvid Lindblad Liam Lawson
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Haas Esteban Ocon Ollie Bearman
Audi Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto
Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto
Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas

A primeira fase da sessão da manhã dos testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein começou com foco quase exclusivo em recolha de dados. Um dos momentos mais relevantes envolveu Lando Norris, que se colocou deliberadamente atrás do Audi de Nico Hülkenberg para avaliar o comportamento do carro em ar sujo. O britânico aproximou-se, afastou-se e voltou a seguir de perto, num exercício típico de simulação de corrida. O teste ganha peso extra porque este ano o DRS deixa de existir: passa a haver aerodinâmica ativa, com as asas dianteira e traseira a achatarem nas retas para reduzir arrasto, enquanto as ultrapassagens serão auxiliadas por um “Overtake Mode”, que disponibiliza energia extra da bateria quando um piloto está a menos de um segundo do rival.

Na frente técnica, as equipas concentraram-se na compreensão do fluxo de ar. A Red Bull utilizou aero rakes carregados de sensores, enquanto a Ferrari cobriu a asa traseira com tinta flow-viz fluorescente — ambos métodos destinados a mapear a aerodinâmica, não a procurar voltas rápidas. Pequenos erros também surgiram: Arvid Lindblad teve um bloqueio forte e ficou com um flat spot, algo normal numa pista ainda fria e pouco emborrachada.

Os pneus também variam mais nesta semana. Depois de apenas três compostos na semana anterior, agora estão disponíveis C1 a C5. A maioria das equipas optou por C2 e C3, a Mercedes manteve-se nos mais duros e a Aston Martin escolheu exclusivamente os macios — decisão que pode indicar tentativas de tempos mais baixos mais tarde.

Nem tudo correu bem para todos: a Cadillac foi a única equipa a não sair à pista nesta fase, com o carro ainda desmontado na garagem, adiando a estreia de Sergio Pérez no dia. No topo da tabela temos Charles Leclerc com o tempo de 1:33.739, seguido de Kimi Antonelli e Lando Norris.

Live Timing AQUI

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

