F1, Testes do Bahrein: Primeira hora sem Cadillac e muitos dados recolhidos
A segunda semana de testes do Bahrein iniciou-se com carros em pista assim que foi dada ordem para isso. Para hoje a lista de piloto de serviço é a seguinte:
|Equipa
|Manhã (AM)
|Tarde (PM)
|McLaren
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Mercedes
|Kimi Antonelli
|George Russell
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Isack Hadjar
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|Williams
|Alex Albon
|Carlos Sainz
|Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|Liam Lawson
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Lance Stroll
|Haas
|Esteban Ocon
|Ollie Bearman
|Audi
|Nico Hülkenberg
|Gabriel Bortoleto
|Alpine
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|Cadillac
|Sergio Pérez
|Valtteri Bottas
A primeira fase da sessão da manhã dos testes de pré-temporada de Fórmula 1 no Bahrein começou com foco quase exclusivo em recolha de dados. Um dos momentos mais relevantes envolveu Lando Norris, que se colocou deliberadamente atrás do Audi de Nico Hülkenberg para avaliar o comportamento do carro em ar sujo. O britânico aproximou-se, afastou-se e voltou a seguir de perto, num exercício típico de simulação de corrida. O teste ganha peso extra porque este ano o DRS deixa de existir: passa a haver aerodinâmica ativa, com as asas dianteira e traseira a achatarem nas retas para reduzir arrasto, enquanto as ultrapassagens serão auxiliadas por um “Overtake Mode”, que disponibiliza energia extra da bateria quando um piloto está a menos de um segundo do rival.
The pit lane is alive to the sound of F1 cars! 🔊🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Q94sgZREi8
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Na frente técnica, as equipas concentraram-se na compreensão do fluxo de ar. A Red Bull utilizou aero rakes carregados de sensores, enquanto a Ferrari cobriu a asa traseira com tinta flow-viz fluorescente — ambos métodos destinados a mapear a aerodinâmica, não a procurar voltas rápidas. Pequenos erros também surgiram: Arvid Lindblad teve um bloqueio forte e ficou com um flat spot, algo normal numa pista ainda fria e pouco emborrachada.
Seeing quadruple 🤩
We're on track for Pre-Season Testing! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/ceBmzeSLK7
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Os pneus também variam mais nesta semana. Depois de apenas três compostos na semana anterior, agora estão disponíveis C1 a C5. A maioria das equipas optou por C2 e C3, a Mercedes manteve-se nos mais duros e a Aston Martin escolheu exclusivamente os macios — decisão que pode indicar tentativas de tempos mais baixos mais tarde.
Nem tudo correu bem para todos: a Cadillac foi a única equipa a não sair à pista nesta fase, com o carro ainda desmontado na garagem, adiando a estreia de Sergio Pérez no dia. No topo da tabela temos Charles Leclerc com o tempo de 1:33.739, seguido de Kimi Antonelli e Lando Norris.
