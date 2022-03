F1, Testes do Bahrein: Poucas mudanças na terceira hora | AutoSport

Não foi uma hora particularmente entusiasmante. A terceira hora decorreu sem problemas, com os carros a acumularem mais voltas. Sebastian Vettel é dos poucos pilotos que tem atacado um pouco mais, com consequentes erros na entrada das curvas, enquanto o resto dos pilotos tem adotado um ritmo controlado. Do lado da Mercedes, a primeira tentativa de voltas rápidas foi muito afetada pelo efeito oscilatório, pelo que a equipa deve estar a tentar encontrar o melhor compromisso. A Williams continua a acumular muitas voltas, tal como a Red Bull e na frente, a Ferrari mantém-se no topo da tabela de tempos.

Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 – 42 voltas Perez, Red Bull, 1m36.247s, C2 – 45 Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 – 38 Albon, Williams, 1m36.578s, C3 – 40 Vettel, Aston Martin, 1m36.637s, C2 – 29 Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 – 25 Zhou, Alfa Romeo, 1m38.164s, C3 – 33 Norris, McLaren, 1m37.580s, C4 – 21 Gasly, AlphaTauri, 1m38.777s, C2 prototype – 31