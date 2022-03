F1, Testes do Bahrein: Pierre Gasly terminou o dia com o melhor tempo | AutoSport

Pierre Gasly foi o piloto mais rápido do dia, depois de oito horas de trabalho em pista. As equipas iniciaram a fase final de preparação para a época 2022 e, embora a Ferrari tenha liderado durante 7 horas e meia, Gasly tratou de fazer o melhor tempo, aproveitando as borrachas mais macias para se destacar.

Charles Leclerc era o homem com o melhor tempo no final da primeira hora de testes no Circuito Internacional do Bahrein, mas as atenções voltaram-se para a Mercedes, com o seu novo conceito “Sidepod 0”. Com flancos muito reduzidos, assim como as entradas de ar laterais, o novo W13 B tem um aspeto invulgar. No entanto, a Williams apresenta um conceito algo semelhante. As entradas de ar são proeminentes, tal como na primeira versão do carro, mas depois dessa zona, os flancos ficam muito mais delgados. Uma tendência que pode começar a ganhar força e que dava que falar.

Quanto à ação em pista, a primeira hora foi de poucas voltas, com os aero rakes a serem usados, como habitualmente. A McLaren foi uma das últimas equipas a ir para a pista, tendo demorado 50 minutos para sair da pista. Leclerc estava no topo da tabela, algo que aconteceu durante toda a sessão.

Os pilotos foram acumulando mais voltas. Vimos alguns pilotos com problemas na travagem e Sebastian Vettel teve mais problemas nesse capítulo. A Haas, como esperado, não foi para a pista e só o fez durante a tarde, no entanto Kevin Magnussen já esteve na garagem da equipa a fazer o assento. A McLaren tinha poucas voltas dadas, com Lando Norris no lugar do indisposto Daniel Ricciardo, que ficou o resto do dia no hotel a recuperar.

A sessão decorreu sem problemas e no final, Charles Leclerc ficou o com o melhor tempo. Se dentro de pista não houve grandes notas de destaque, fora da pista, o novo W13B deu que falar. Christian Horner terá dito que algumas das peças do novo carro da Mercedes eram ilegais, mas pouco depois a equipa fez questão de dizer que Horner não tinha falado com os média, com a Auto Motor und Sport a confirmar que ouviou de Horner a afirmação. Também Ross Brawn comentou o novo carro da Mercedes e admitiu que não esperava um conceito tão radical, afirmando que a F1 vai analisar o conceito e ver se está dentro do espírito dos regulamentos. Se não for o caso, pode haver uma mudança regulamentar, algo que as equipas sabem que pode acontecer durante a época. O objetivo principal da F1 neste momento é garantir que o caminho delineado seja percorrido e que nenhuma ideia não prevista mude isso.

No entanto, durante a tarde o assunto perdeu força e as equipas foram acumulando voltas, sempre com a Ferrari no topo da tabela de tempos. A Haas foi a primeira a ir para a pista na sessão da tarde, com Pietro Fittipaldi ao volante e as restantes equipas foram também retomando o trabalho. McLaren e Alpine passaram muito tempo nas boxes e fizeram poucas voltas e a Williams também teve um problema com uma folga no eixo traseiro, a atrapalhar a tarde de Alex Albon. Na última hora vimos mais alguma animação com Gasly a fazer o melhor tempo quando faltava pouco mais de meia hora para o fim, com Sainz a fazer o segundo tempo pouco depois. Se durante a manhã não tivemos interrupções, durante a tarde tivemos duas bandeiras vermelhas: uma provocada por um pedaço de aero rake do Aston de Lance Stroll e outra provocada por Sergio Pérez a seis minutos do final da sessão. Um pião a baixa velocidade levou o mexicano para uma caixa de gravilha e terminou a sessão prematuramente. Gasly ficou assim com o melhor tempo do dia.

Destaques:

A Ferrari é novamente destaque. Pelo ritmo que colocou em pista, pela forma que apresenta, pelo equilíbrio que já conseguiu no carro. A chegada da nova versão do W13 fez pensar que a Mercedes poderia destacar-se, mas o primeiro dia no Bahrein foi muito discreto para os Flechas de Prata. Bluff? Só eles saberão. A Alpha Tauri teve um dia sólido de trabalho, à imagem do que já aconteceu em Barcelona e o novo carro parece dar garantias nas mãos de Gasly, que foi um dos três pilotos a ultrapassar a barreira das 100 voltas (juntamente com Pérez e Albon). A Williams teve um bom dia, a Alfa Romeo mostrou que os problemas de Barcelona são coisa do passado, a Aston Martin não parece ter um carro fácil de pilotar mas conseguiu um bom tempo final. Destaque pela negativa hoje para a McLaren e Alpine com poucas voltas e alguns problemas técnicos.

Vimos muitas travagens queimadas, fruto do efeito oscilatório e das suspensões mais duras. As equipas ainda têm muito trabalho pela frente para refinar as suspensões e resolver o problema das oscilações em reta. A Ferrari continua a parecer a equipa mais forte nesta altura, mas amanhã a Red Bull irá introduzir upgrades no seu carro e a Mercedes por certo irá mostrar um pouco mais.