F1, Testes do Bahrein: Os tempos, voltas e Km’s por equipas e pilotos | AutoSport

Terminados os três dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, as equipas preparam-se para a abertura oficial da época, quando os tempos serão mais importantes do que nos testes e a competição de facto começará. Só nessa altura saberemos ao certo quem escondeu o quê e quem está melhor.

Até à próxima sexta-feira, só nos resta analisar os dados disponíveis que se seguem em baixo.

1º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif. Max Verstappen Red Bull C3 157 1:32.837 Fernando Alonso Aston Martin C3 60 1:32.866 0.029 Carlos Sainz Ferrari C3 72 1:33.253 0.416 Charles Leclerc Ferrari C3 64 1:33.267 0.430 Lando Norris McLaren C3 40 1:33.462 0.625 Lewis Hamilton Mercedes C3 83 1:33.508 0.671 Alex Albon Williams C4 74 1:33.671 0.834 Guanyu Zhou Alfa Romeo C3 67 1:33.723 0.886 George Russell Mercedes C3 69 1:34.174 1.337 Logan Sargeant Williams C3 75 1:34.324 1.487 Nico Hülkenberg Haas C3 51 1:34.424 1.587 Valtteri Bottas Alfa Romeo C3 71 1:34.558 1.721 Nyck de Vries AlphaTauri PRO 85 1:34.559 1.722 Felipe Drugovich Aston Martin C3 40 1:34.564 1.727 Yuki Tsunoda AlphaTauri C3 46 1:34.671 1.834 Pierre Gasly Alpine C2 60 1:34.822 1.985 Esteban Ocon Alpine C2 53 1:34.871 2.034 Oscar Piastri McLaren C3 52 1:34.888 2.051 Kevin Magnussen Haas C3 57 1:35.087 2.250

2º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif. Guanyu Zhou Alfa Romeo C5 133 1:31.610 Max Verstappen Red Bull C3 47 1:31.650 0.040 Fernando Alonso Aston Martin C3 130 1:32.205 0.595 Nyck de Vries AlphaTauri C4 74 1:32.222 0.612 Nico Hülkenberg Haas C4 68 1:32.466 0.856 Carlos Sainz Ferrari C3 70 1:32.486 0.876 Logan Sargeant Williams C5 154 1:32.549 0.939 Charles Leclerc Ferrari C3 68 1:32.725 1.115 Oscar Piastri McLaren C3 74 1:33.175 1.565 Pierre Gasly Alpine C3 59 1:33.186 1.576 Kevin Magnussen Haas C3 67 1:33.442 1.832 Esteban Ocon Alpine C3 49 1:33.490 1.880 George Russell Mercedes C3 26 1:33.654 2.044 Sergio Pérez Red Bull Proto 76 1:33.751 2.141 Lewis Hamilton Mercedes C3 72 1:33.954 2.344 Lando Norris McLaren C2 65 1:35.522 3.912 Yuki Tsunoda AlphaTauri C2 85 1:35.708 4.098

3º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif. Sergio Pérez Red Bull C4 133 1:30.305 Lewis Hamilton Mercedes C5 65 1:30.664 0.359 Valtteri Bottas Alfa Romeo C5 131 1:30.827 0.522 Charles Leclerc Ferrari C4 67 1:31.024 0.719 Carlos Sainz Ferrari C4 76 1:31.036 0.731 Yuki Tsunoda AlphaTauri C4 79 1:31.261 0.956 Kevin Magnussen Haas C4 95 1:31.381 1.076 George Russell Mercedes C5 83 1:31.442 1.137 Fernando Alonso Aston Martin C4 80 1:31.450 1.145 Felipe Drugovich Aston Martin C5 77 1:32.075 1.770 Lando Norris McLaren C3 37 1:32.160 1.855 Pierre Gasly Alpine C3 56 1:32.762 2.457 Alex Albon Williams C5 136 1:32.793 2.488 Esteban Ocon Alpine C3 76 1:33.257 2.952 Nico Hülkenberg Haas C3 77 1:33.329 3.024 Oscar Piastri McLaren C3 44 1:33.655 3.350 Nyck de Vries AlphaTauri C3 87 1:38.244 7.939

Comparação entre tempos 2022 e 2023 por equipa

POS EQUIPA TEMPO PNEUS DIA VOLTAS EVO 22/23 (%) 1 Red Bull 1m30,305s C4 3 413 1,543 2 Mercedes 1m30,664s C5 3 398 2,259 3 Alfa Romeo 1m30,827s C5 3 402 2,321 4 Ferrari 1m31,024s C4 3 417 1,505 5 AlphaTauri 1m31,261s C4 3 456 1,872 6 Haas 1m31,381s C4 3 435 1,9 7 Aston Martin 1m31,450s C4 3 387 2,527 8 McLaren 1m32,160s C3 3 332 1,106 9 Williams 1m32,549s C5 2 439 2,755 10 Alpine 1m32,674s C3 3 408 0,026 fonte: Jorge Girão

Quilómetros acumulados por piloto

Piloto Voltas km’s Fernando Alonso 270 1461 Nyck de Vries 246 1331 Logan Sargeant 229 1239 Lewis Hamilton 220 1190 Kevin Magnussen 219 1185 Carlos Sainz 218 1179 Alex Albon 210 1136 Yuki Tsunoda 210 1136 Sergio Pérez 209 1131 Max Verstappen 204 1104 Valtteri Bottas 202 1093 Zhou Guanyu 200 1082 Charles Leclerc 199 1076 Nico Hülkenberg 196 1060 Esteban Ocon 178 963 George Russell 178 963 Pierre Gasly 175 947 Oscar Piastri 170 920 Lando Norris 142 768 Felipe Drugovich 117 633

Quilómetros acumulados por equipa

Equipa Voltas km’s AlphaTauri 456 2467 Williams 439 2375 Ferrari 417 2256 Haas 415 2245 Red Bull 413 2235 Alfa Romeo 402 2175 Mercedes 398 2153 Aston Martin 387 2094 Alpine 353 1910 McLaren 312 1688

Quilómetros acumulados por fabricante de unidades motrizes

Unidade Motriz Voltas km’s Mercedes 1536 8312 Ferrari 1234 6678 Honda RBPT 869 4703 Renault 353 1910

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool