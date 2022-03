F1, Testes do Bahrein: Mercedes trouxe mesmo um carro completamente diferente | AutoSport

Carro revolucionário? Muito perto disso. A versão B do W13 foi finalmente mostrada e os flancos foram dramaticamente reduzidos, como era esperado. As entradas de ar laterais são diminutas, dando um ar algo estranho ao carro. É um desenho completamente diferente e que, a revelar-se preformante como já foi dito, pode dar vantagem à Mercedes neste primeiro terço de época, ou mais. Os rumores dizem que esta versão do carro é, em teoria (olhando aos tempos nos simuladores), um segundo mais rápido que a primeira versão do W13. Para as equipas usarem soluções semelhantes, terão de fazer um trabalho profundo , o que não é fácil. Esta nova moda dos “Sidepod 0” está pensada para maximizar o fluxo de ar na carroçaria, potenciando ainda mais o efeito solo por baixo do carro. É uma ideia brilhante, que torna o carro mais feio, mas se o W13B for mais rápido ninguém vai falar do seu estranho aspecto.