F1, Testes do Bahrein: Mercedes melhor, mas não chega… | AutoSport

A Mercedes não terá dado o passo que esperava face à Red Bull, mas já ficou claro que há uma notável melhoria da equipa face ao que se passou neste mesmo circuito há precisamente um ano. Como se sabe, uma equipa pode evoluir significativamente de um ano para o outro mas o que faz em pista será sempre visto em função do que fazem os adversários e se estes também melhoram, os ganhos esbatem-se se o ‘vizinho do lado’ fizer igual ou melhor no seu carro. É isso que provavelmente está a acontecer face à Red Bull: a Mercedes melhorou mas isso nota-se pouco porque a Red Bull também fez melhor…

O chefe técnico James Allison disse que a equipa estava num “mundo de dor” na pré-temporada de 2023, quando se tornou claro que tinham cometido um erro crasso com o seu carro. Mas, ao encerrar o terceiro dia de testes de 2024, tanto George Russell quanto Lewis Hamilton consideram que estão em boa forma a caminho da abertura.

Hamilton registrou o segundo maior total de voltas diárias do teste, completando 123 voltas no Circuito Internacional do Bahrein – enquanto relatava que o carro continuava a se sentir mais guiável e consistente em comparação com o W14. Os dados sugerem que a Mercedes está em luta equilibrada com a Ferrari no ritmo de séries longas de voltas, – com base nos seus esforços do dia de sexta-feira – mas um passo atrás quando se trata de volta única, com Russell parecendo estar no limite ao fazer algumas voltas de desempenho no final do dia. E inclusivamente a McLaren parece estar à frente da Mercedes em ritmo de qualificação.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino