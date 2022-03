F1, Testes do Bahrein: Mercedes foi a estrela da primeira hora | AutoSport

Charles Leclerc era o homem com o melhor tempo no final da primeira hora de testes no Circuito Internacional do Bahrein, mas as atenções voltaram-se para a Mercedes, com o seu novo conceito “Sidepod 0”. Com flancos muito reduzidos, assim como as entradas de ar laterais, o novo W13 B tem um aspeto invulgar. No entanto, a Williams apresenta um conceito algo semelhante. As entradas de ar são proeminentes, tal como na primeira versão do carro, mas depois dessa zona, os flancos ficam muito mais delgados. Uma tendência que pode começar a ganhar força.

Quanto à ação em pista, a primeira hora foi de poucas voltas, com os aero rakes a serem usados, como habitualmente. A McLaren foi uma das últimas equipas a ir para a pista, tendo demorado 50 minutos para sair da pista. Quanto a tempos por volta não há ainda grandes motivos de interesse.

1. Leclerc (Ferrari) 1m35.953s, C4, 11 voltas

2. Vettel (Aston Martin), 1m37.945s, C2, 12 voltas

3. Perez (Red Bull) 1m37.950s, C2, 16 voltas

4. Zhou (Alfa Romeo) 1m39.290, C3, 13 voltas

5. Gasly (AlphaTauri) 1m40.366s, C4, 15 voltas

6. Hamilton (Mercedes) 1m40.605s, C2, 15 voltas

7. Ocon (Alpine) sem tempo 2 voltas

8. Albon (Williams) sem tempo, 6 voltas

9. Norris (McLaren) sem tempo, 2 voltas