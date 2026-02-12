F1, Testes do Bahrein: Mercedes e Red Bull paradas, Alpine com mais voltas

As duas equipas apontadas como favoritas neste arranque de temporada estão a ter um segundo dia pouco animador. Mercedes e Red Bull estão paradas, com os monolugares nas boxes, com os mecânicos e engenheiros a terem trabalho extra.

A Red Bull anunciou logo no arranque do dia que falharia a primeira metade da manhã, depois de ontem ter identificado um problema que exigiu mais trabalho. Mas com apenas uma hora e meia da sessão da manhã pela frente, não se sabe quando é que os “Bulls” regressarão à pista, com Isack Hadjar a perder tempo valioso.

Também a Mercedes está parada, com Kimi Antonelli a ter apenas três voltas completadas até agora. A Cadillac, que provocou bandeiras vermelhas logo na primeira meia hora desta manhã já regressou aos trabalhos em pista e Sergio Pérez já tem 20 voltas completadas.

Charles Leclerc é o homem mais rápido desta manhã até agora, com o tempo de 1:34.273, seguido de Lando Norris (1:35.3795) e Pierre Gasly (1:36.723). Gasly tem 47 voltas feitas e está no topo da contabilidade das voltas completadas, seguido de perto por Leclerc (43) e Alex Albon em terceiro (39).

Foto: Philippe Nanchino /MPSA