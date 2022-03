F1, Testes do Bahrein: McLaren com muitas preocupações | AutoSport

Se na primeira semana de testes a McLaren foi um dos destaques, na segunda semana de testes o cenário mudou rapidamente e já há algum tempo que não víamos a equipa de Woking a enfrentar tantos problemas. Para começar, Daniel Ricciardo testou positivo para a COVID-19, o que atrapalha a adaptação do piloto australiano ao novo carro. Mas ainda pior que isso, a McLaren tem feito muito poucas voltas e isso tem sido motivado especialmente por problemas nos travões. Lando Norris, que vai fazer os três dias de testes, completou pouco mais de 100 voltas nos primeiros dois dias e isso é motivado por problemas nos travões.

“Encontramos algumas soluções que nos permitem voltar à pista, por isso esperamos que ainda consigamos ter um teste produtivo até sábado à noite. Definitivamente, tem a ver com o traçado da pista aqui e com as temperaturas. Ainda assim, foi uma surpresa para nós, mas estou confiante de que com todos os peritos a trabalhar o mais tardar na próxima semana, o problema será resolvido. Temos uma boa base para esta nova época, só temos de resolver este problema dos travões e esperamos estar prontos para uma época competitiva” disse Lando Norris.