F1, Testes do Bahrein: Max Verstappen mostra-se muito rápido no arranque da tarde | AutoSport

Zhou Guanyu e Max Verstappen foram os primeiros a sair para a pista no arranque do segmento da tarde do segundo dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1. O bicampeão do mundo de Fórmula 1 precisou apenas de uma volta volta rápida para passar imediatamente para a terceira posição da tabela de tempos, com o crono de 1:32.815s com pneus C0, os mais duros da gama da Pirelli, comprovando o ritmo forte demonstrado ontem.

Depois de um par de voltas em ritmo muito mais lento, Verstappen melhorou o seu registo anterior passando ao segundo posto da tabela de tempos, com 1:32.519s, a apenas 0.033s do tempo de Carlos Sainz durante a manhã. Aos comandos do Ferrari SF-23 está agora Charles Leclerc, que, com pneus médios, registou 1:34.507s na sua primeira volta rápida com pneus C2.

Passado meia hora do início da sessão da tarde, o piloto neerlandês da Red Bull voltou a estabelecer nova volta rápida, desta vez suficiente para passar Sainz, com o tempo de 1:31.863s com pneus C3.