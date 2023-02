F1, Testes do Bahrein: Leclerc termina a manhã como o piloto mais rápido | AutoSport

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido da sessão da manhã do derradeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, à semelhança do que aconteceu com o seu companheiro de equipa na manhã de ontem. O piloto monegasco utilizou os pneus C4 para alcançar o tempo de 1:31.024s (completando 67 voltas durante a sessão), deixando George Russell a 0.418s de diferença (pneus C5). Felipe Drugovich colocou o Aston Martin AMR23 no terceiro posto da tabela de tempos (com pneus C5). Sergio Pérez foi o piloto com o melhor tempo com um dos compostos que será usado na próxima semana durante o Grande Prémio do Bahrein, o composto C3, com o tempo de 1:32.459s.

Para a maioria das equipas a sessão decorreu com a tranquilidade necessária para realizarem os seus programas, mas McLaren e Alfa Romeo perderam tempo em pista durante a manhã. A McLaren voltou a ter problemas com os apêndices aerodinâmicos superiores que cobrem as rodas, que voltaram a mostrar sinais de fraqueza, e para resolver esta questão o carro da equipa permaneceu muito tempo dentro da garagem tirando tempo de pista a Oscar Piastri, que só regressou à pista perto do final da sessão. Más notícias também para a Alfa Romeo que perdeu mais de uma hora de teste no último dia disponível no Bahrein depois do Alfa Romeo C43 de Valtteri Bottas ter ficado em pista com problemas de caixa de velocidades. Veremos o que acontece de tarde com o carro suíço.

A sessão começou com uma breve bandeira vermelha, devido a um pedaço de fibra de carbono que se soltou do carro de Sergio Pérez. Foi apenas o tempo necessário para um comissário ir para a pista e recolher os destroços. A sessão recomeçou imediatamente e as equipas começaram a acumular voltas. A meio da primeira hora, um dos motivos de destaque foi o pião de Oscar Piastri na curva dez. Alguns minutos mais tarde, George Russell usou os pneus C4 (mais macios) pela primeira vez e fez o melhor tempo da sessão, aproximando-se do melhor tempo do teste (1:31.610s, feito por Zhou Guanyu). Pouco depois, Russell assinou a melhor volta do teste, com os pneus C5 (os mais macios da Pirelli).

A segunda hora de testes foi mais movimentada. George Russell e Charles Leclerc trataram de animar a ação em pista, com os dois a fazer algumas voltas com pneus mais macios em busca de mais performance. Russell começou a hora a fazer algumas voltas rápidas, com Leclerc a juntar-se à festa pouco depois. O piloto da Ferrari saiu por cima e aproximou-se do segundo trinta, com o pneu C4. De resto, as equipas cumpriam com os seus programas sem grandes problemas, exceção à McLaren.

Felipe Drugovich fez mexer a tabela de tempos durante a terceira hora da sessão no Bahrein, utilizando os pneus C5 para primeiro ascender ao quarto posto e na volta seguinte ao terceiro, com o tempo de 1:32.075s e ficando a 1.051s do registo de Charles Leclerc.

No resto da sessão, já sem Valtteri Bottas em pista, as equipas continuaram a realizar programas de simulação de condições de corrida, com apenas alguns pilotos a melhorarem os seus registos, mas sem alterarem a tabela de tempos.

Destaque para as 87 voltas completadas por Nyck de Vries, que como Yuki Tsunoda fez ontem de manhã, foi o piloto com mais quilómetros acumulados nesta manhã.

Charles Leclerc, Ferrari, 1:31.024s, C4 – 67 voltas

George Russell, Mercedes, 1:31.442s, C5 – 83 voltas

Felipe Drugovich, Aston Martin, 1:32.075s, C5 – 77 voltas

Sergio Pérez, Red Bull, 1:32.459s, C3 – 69 voltas

Pierre Gasly, Alpine, 1:32.762s, C3 – 56 voltas

Alex Albon, Williams, 1:32.793s, C5 – 53 voltas

Nico Hülkenberg, Haas, 1:33.329s, C3 – 77 voltas

Oscar Piastri, McLaren, 1:33.655s, C3 – 44 voltas

Valtteri Bottas, Alfa Romeo, 1:36.854s, C3 – 72 voltas

Nyck de Vries, AlphaTauri, 1:38.244s, C3 – 87 voltas