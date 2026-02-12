F1, Testes do Bahrein: Leclerc ficou com o melhor tempo, Norris fez mais voltas

Charles Leclerc ficou com o melhor tempo do dia, depois de, na sessão da tarde, termos visto muitas voltas, mas sem ninguém se interessar verdadeiramente pela performance pura. Com o registo de 1:34.273 (pneus C3), Leclerc ficou à frente de Lando Norris (+0,511 s – pneus C2), com Oliver Bearman a completar o top 3 (+1,121 s – pneus C3). Norris foi o piloto que mais voltas fez, ficando muito perto das 150.

Durante a tarde do segundo dia de testes no Bahrein, a principal nota foi a acumulação de quilometragem, consolidando o domínio de Lando Norris e Charles Leclerc neste capítulo. Leclerc manteve‑se no topo da folha de tempos com o 1:34.273 registado de manhã, que ninguém conseguiu bater na sessão vespertina. Norris voltou a ser um autêntico “relógio” em pista e terminou o dia com 149 voltas, mais do que qualquer outro piloto, enquanto Leclerc fechou as suas contas em 140. A Racing Bulls somou 133 voltas entre Lawson e Lindblad, e a Williams terminou muito perto, com 132 voltas no total, confirmando programas sólidos e sem problemas de maior em termos de fiabilidade.

Ferrari's Charles Leclerc sets the Thursday pace in Bahrain, ahead of McLaren's Lando Norris and Haas' Ollie Bearman 🙌 Read the full report from Day 2 here 👉 https://t.co/AwVkscdR81#F1 #F1Testing pic.twitter.com/F8KVy0hZDK — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

No lado oposto da tabela, a Mercedes foi a equipa que menos rodou ao longo do dia, com apenas 57 voltas, um contraste evidente com o bom shakedown inicial e um sinal de uma fiabilidade mais “tremida” do que o esperado. Andrea Kimi Antonelli continuou a ser o mais prejudicado, acumulando muito poucas voltas em comparação com George Russell: o britânico já soma 110 no total do teste, contra apenas 33 do jovem italiano. À tarde, Russell ainda conseguiu uma sessão produtiva, mas não foi suficiente para equilibrar o défice global de quilometragem da equipa.

Houve também uma série de ensaios operacionais por parte da direção de corrida. Tal como já tinha acontecido antes, os últimos minutos da sessão foram usados para testes de procedimentos: Virtual Safety Car, bandeiras amarelas e bandeiras vermelhas, com as equipas a ajustarem os seus programas sabendo de antemão a janela desses exercícios.

More info to take in from Day Two in Bahrain… 🤓 George Russell sets the fastest speed in the speed trap, but Charles Leclerc dominates the sectors! 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/yAgjxOILqU — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Entre os destaques individuais, Oliver Bearman completou um dia positivo para a Haas, chegando às 100 voltas e mostrando uma fiabilidade muito sólida por parte da equipa americana. A Audi continuou a confirmar um arranque promissor do seu projeto: depois das 47 voltas de Nico Hülkenberg de manhã, Gabriel Bortoleto somou 49 à tarde, sem problemas de relevo, consolidando a imagem de um pacote novo, mas bem‑nascido. Isack Hadjar, depois de praticamente perder a manhã, conseguiu na sessão da tarde completar a distância de corrida, chegando às 57 voltas e, assim, mitigando parcialmente o atraso acumulado com a Red Bull.

As dificuldades em travagem continuaram a ser visíveis, com pequenos bloqueios a sublinharem o desafio do menor apoio aerodinâmico e da gestão de pneus e pontos de travagem. Está concluída a segunda jornada de testes oficiais, com a Ferrari e a McLaren a saírem por cima, quando as teóricas favoritas para este arranque, Mercedes e Red Bull, enfrentaram mais dificuldades. Certezas nestes testes? Para já, tudo é uma incerteza: desde carros que mostraram excelente fiabilidade em Barcelona e sofreram no Bahrein, passando por rumores de “sandbagging”. Os engenheiros vão fazendo o seu trabalho e amanhã conclui‑se a primeira semana de testes no Médio Oriente.

Equipa Voltas Totais Distribuição por Piloto McLaren 149 voltas Norris (149) Ferrari 139 voltas Leclerc (139) Racing Bulls 133 voltas Lawson (50), Lindblad (83) Haas 130 voltas Bearman (130) Williams 131 voltas Albon (62), Sainz (69) Audi 114 voltas Hülkenberg (47), Bortoleto (67) Cadillac 109 voltas Pérez (42), Bottas (67) Aston Martin 98 voltas Alonso (98) Alpine 97 voltas Gasly (97) Red Bull 87 voltas Hadjar (87) Mercedes 57 voltas Antonelli (3), Russell (54)

Foto: Philippe Nanchino /MPSA