F1, Testes do Bahrein: Lando Norris termina com o melhor tempo, Mercedes acumula mais voltas
Na segunda manhã de testes desta semana em Sakhir, Lando Norris voltou a assumir o papel de referência, numa sessão marcada por muito trabalho aerodinâmico, gestão de pneus em condições extremas e com algumas surpresas.
Day 2 of Test 2 is upon us… 👊
Here's who will be out on track in Bahrain! ⬇️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/iwG1ykS0EF
— Formula 1 (@F1) February 19, 2026
Assim que os semáforos ficaram verdes, Max Verstappen foi um dos primeiros a sair para a pista, estreando‑se neste segundo teste com o RB22 carregado de flow‑vis num dos lados, mas acabou por perder o topo da tabela para Norris à medida que a sessão avançava. O campeão em título respondeu com uma volta em 1m33.453s, em C4, ligeiramente mais rápida do que o melhor registo de Russell no dia anterior, antes de passar para pneus mais duros e programas de maior combustível, acumulando 72 voltas até ao final desta sessão. O topo da tabela não veria mais mudanças até a bandeira de xadrez.
When the green light shines, we go Testing! 🟢👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/mzBcxHrRDs
— Formula 1 (@F1) February 19, 2026
Russell com mais voltas
George Russell voltou a ser presença constante no topo das voltas dadas, liderando a contagem na primeira metade da manhã e regressando à pista com o objetivo de aprofundar o entendimento do novo pacote da Mercedes. Com 77 voltas feitas, Russell destacou-se pelos quilómetros percorridos nesta manhã.
An eye-catching piece of engineering from Ferrari! 🤯
Early on Thursday morning, their rear wing could be seen rotating from an upside-down position on the straight, in a more dramatic fashion than any other active aero design we've seen so far… 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/eEBmD0JsOk
— Formula 1 (@F1) February 19, 2026
Ferrari às voltas
Do lado da Ferrari, a manhã foi dominada por experiências arrojadas. O primeiro apontamento surpreendente foi um pequeno “winglet” junto ao escape para recuperar carga, estreado ontem. Hoje a Scuderia mostrou ao mundo um truque mais extremo na asa traseira, cujo elemento superior chegou a rodar ao contrário em “Straight Mode”, explorando uma interpretação da aerodinâmica ativa. Mas foi mesmo o único momento de relevo para a equipa italiana que esta manhã fez apenas cinco voltas, por culpa de um problema no eixo traseiro que roubou grande parte da manhã.
You spin me right round! 😵💫
Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph
— Formula 1 (@F1) February 19, 2026
Cadillac e Racing Bull perderam muito tempo nas boxes
A Cadillac, ainda a recuperar dos problemas de sensores do dia anterior, só colocou Bottas em pista de forma intermitente na primeira metade da manhã, com o finlandês a limitar‑se a voltas de instalação e a correr com enormes rakes traseiros, numa primeira fase. Depois de um início de programa praticamente parado, a Cadillac conseguiu recuperar tempo e completar perto de 60 voltas. Também Liam Lawson completou poucas voltas esta manhã, com um problema que a equipa não revelou.
Com a temperatura da pista a subir rapidamente dos 30 °C iniciais até à casa dos 43 °C, a manhã decorreu em condições pouco representativas da hora de corrida, mas ideais para testar arrefecimento, degradação e janelas de funcionamento dos novos Pirelli.
Tal como no dia anterior, a reta final da sessão foi dedicada ao novo procedimento de partida, com painéis azuis a piscarem durante cinco segundos antes das cinco luzes vermelhas, para dar tempo aos pilotos prepararem as unidades motrizes. Apenas quatro pilotos tomaram parte no ensaio que voltará a ser repetido no fim do dia.
