F1, Testes do Bahrein: Kimi Antonelli termina com o melhor tempo
Está concluída a primeira semana de testes no Bahrein. Três dias em que as equipas puderam testar as suas soluções para a época de 2026. Com as unidades motrizes no centro das atenções, pilotos e engenheiros trabalharam para se habituarem às exigências das novas máquinas. E, numa semana em que a Mercedes foi destaque pela questão política do suposto truque da sua unidade motriz, e com problemas de fiabilidade nos primeiros dois dias, o terceiro dia foi muito mais positivo para as Flechas de Prata.
Locked in for Day 3 😤
Take a look at who's driving on the final day of the first test in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/P4M7OTqxrc
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Na folha de tempos, o grande destaque coube a Andrea Kimi Antonelli. Depois de um início de semana marcado por problemas de fiabilidade e muito pouco tempo em pista, o italiano respondeu da melhor forma: colocou o Mercedes no topo com 1:33.669, batendo por margem curta o registo do seu companheiro George Russell, com Lewis Hamilton a fechar o trio da frente.
A strong showing from Kimi and George! 👊
It's Kimi Antonelli currently at the top of the timesheets as we enter the final hour of Friday, with George Russell following up in P2 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/cLeAUI74fD
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Se Antonelli foi a manchete em termos de cronómetro, Oscar Piastri foi o protagonista da resistência. O australiano passou o dia inteiro ao volante do McLaren e terminou a tarde com um total de voltas impressionante (161), superando inclusive a marca que Lando Norris tinha estabelecido na véspera. Grande parte da sessão foi dedicada a simulações de corrida, com pneus duros e médios, ritmos vários segundos acima dos tempos de qualificação e foco declarado em degradação, comportamento com depósito cheio e gestão da complexa componente híbrida dos novos monolugares.
Glistening in the Sakhir sunlight on Day 3! ✨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/V3vfsYqcA3
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Outras equipas aproveitaram a janela vespertina para consolidar programas de fiabilidade. A Williams voltou a somar um volume muito elevado de voltas entre Alex Albon e Carlos Sainz, prosseguindo a estratégia de compensar o atraso deixado pelo shakedown falhado em Barcelona. A Haas manteve o ritmo dos dias anteriores e saiu deste primeiro teste com um dos totais de quilometragem mais fortes do pelotão, preparando já o pacote de atualizações que será estreado no segundo teste. A Audi, por seu lado, voltou a mostrar um projeto bem‑nascido: entre Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, o novo conjunto germânico completou o programa praticamente sem sobressaltos.
Spot the difference – the active aero edition! 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/ltP3fV9WOa
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Nos minutos finais, a direção de corrida voltou a usar a sessão para testar procedimentos: ensaios de Virtual Safety Car, bandeiras amarelas e vermelhas marcaram o fecho dos trabalhos, com as equipas a adaptarem os seus planos às janelas definidas. O dia ainda terminou com uma nota de alerta discreta para a Ferrari, quando Hamilton foi obrigado a imobilizar o carro já depois de ultrapassar a marca simbólica das 150 voltas, naquele que foi um dos raros problemas de fiabilidade da equipa ao longo deste teste. Hamilton ficou logo atrás de Piastri na lista de pilotos com mais voltas. O clube dos pilotos com mais de 100 voltas hoje conta com Piastri, Hamilton, Franco Colapinto e Liam Lawson. Valtteri Bottas, com os problemas de fiabilidade da Cadillac esta manhã, ficou-se pelas 37 voltas. Foi o único piloto a ficar abaixo das 50 voltas.
Lewis Hamilton stopped out on track at Turn 8, bringing his day of running to a close! 😧#F1 #F1Testing pic.twitter.com/luVehCUTG5
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
À bandeira de xadrez, o retrato da tarde é claro: a Mercedes sai com um primeiro sinal de performance promissor, mas temperado pelas próprias palavras de Russell, que falou em “reality check” face aos problemas acumulados; a McLaren confirma a fiabilidade do conjunto, mas não mostrou tempos que permitam sorrisos rasgados (por estratégia ou falta de andamento); Williams, Haas, Audi e Racing Bulls acumularam um número saudável de voltas, com destaque para a Williams que, depois do arranque falhado em Barcelona, se apresentou no Bahrein com uma fiabilidade assinalável. A Red Bull mantém o foco no desenvolvimento do novo motor, elogiado um pouco por todo o paddock. Fica a sensação de que a hierarquia definitiva está longe de estar definida, mas o mapa de fiabilidade e de métodos de trabalho começou, nestes dias no Bahrein, a ganhar contornos bem nítidos.
Para a semana teremos mais três dias em que as equipas voltarão a testar novas soluções e onde poderemos ver um pouco mais de performance. Muitas estruturas aproveitarão para preparar as primeiras corridas, pelo que o véu começará, muito lentamente, a ser levantado.
|Pos.
|Piloto
|Equipa
|Melhor Tempo
|Diferença
|Voltas
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1’33.669
|—
|61
|2
|George Russell
|Mercedes
|1’33.918
|0.249
|78
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1’34.209
|0.540
|150
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|1’34.549
|0.880
|161
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|1’35.341
|1.672
|61
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1’35.610
|1.941
|59
|7
|Esteban Ocon
|Haas
|1’35.753
|2.084
|75
|8
|Franco Colapinto
|Alpine
|1’35.806
|2.137
|144
|9
|Oliver Bearman
|Haas
|1’35.972
|2.303
|70
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1’36.291
|2.622
|58
|11
|Alexander Albon
|Williams
|1’36.793
|3.124
|78
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1’36.808
|3.139
|119
|13
|Carlos Sainz Jnr
|Williams
|1’37.186
|3.517
|68
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1’37.365
|3.696
|67
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1’37.536
|3.867
|60
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1’38.165
|4.496
|72
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1’38.772
|5.103
|37
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI