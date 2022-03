F1, Testes do Bahrein: Haas vai poder ficar mais tempo em pista | AutoSport

A Haas pediu uma manhã extra de testes, no domingo, para compensar o tempo que perdeu esta manhã. O transporte do material atrasou-se (apenas chegou ontem ao circuito) e atrapalhou os planos da equipa que apenas conseguiu ter o carro pronto esta tarde. A equipa pediu para ter mais meio dia de testes, mas os regulamentos apenas permitem três dias de testes pelo que esse pedido foi recusado. No entanto, a Haas poderá recuperar o tempo de pista perdido, uma vez que lhe foi dada autorização para rodar mais ao fim da tarde, durante os três dias de testes no Bahrein.

Steiner disse que competia à equipa decidir como utilizar isso.

“Foi-nos negado o teste no domingo”, disse Steiner. ” Podemos compensar quatro horas de testes, mas precisamos de compensar no final do dia”.