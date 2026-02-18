F1, Testes do Bahrein: George Russell terminou o dia com o melhor tempo
Depois de Charles Leclerc ter sido o mais rápido da sessão da manhã, George Russell terminou a tarde no topo da tabela de tempos no Bahrein, depois de Oscar Piastri ter permanecido no topo da tabela durante grande parte da sessão verspertina.
Após uma manhã dominada por Leclerc, a tarde trouxe uma mudança no comando, com Oscar Piastri a ir primeiro para a frente, com os pneus C3, e a bater a referência do monegasco com um 1m33.469s, numa volta limpa, sem bloqueios nem deslizes visíveis. Já na fase final, George Russell respondeu pela Mercedes e fechou o dia com 1m33.459s, superando o australiano por apenas 0,010s e confirmando um dia bem mais consistente para a equipa em termos de fiabilidade face ao primeiro teste. Leclerc manteve-se em terceiro na folha de tempos combinada, a cerca de três décimos dos dois homens da frente, sustentado pelo trabalho forte da manhã.
A splash of red for Carlos 🎨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/PBigzZNOqP
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
McLaren sólida, Ferrari dividida
A McLaren voltou a parecer particularmente confortável em ritmo de fim de dia, com Piastri a somar quilometragem em ritmo de corrida. Do lado da Ferrari, a tarde de Lewis Hamilton foi menos linear: o britânico acumulou voltas em modo mais discreto, muitas vezes abortando passagens pela meta para não registar tempo, e viu o seu programa interrompido por um “pequeno problema” que o deixou parado s nas boxes durante algum tempo antes de regressar à pista, já coberto de flow-vis, para validar um novo conjunto de elementos aerodinâmicos na zona do escape.
Huge lock up for Colapinto 😤
The view from Turn 1 and the pit lane 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Fxlvp5sfTW
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Trabalho de desenvolvimento e erros em pista
A temperatura de pista foi descendo de pouco mais de 40 graus para a casa dos 20 e muitos, abrindo a janela ideal para simulações de corrida com mais aderência. As equipas aproveitaram para intensificar o trabalho de desenvolvimento: Williams, Ferrari, Haas, Alpine e Red Bull recorreram a flow‑vis em diferentes zonas dos carros, enquanto Alpine e Haas também usaram aero rakes, sobretudo em Colapinto e Bearman, para mapear o comportamento do fluxo com o novo pacote 2026. Os erros nas zonas de travagem voltaram a ver-se com regularidade, com ainda muita borracha queimada. Lance Stroll foi o mais azarado da tarde e acabou mesmo por provocar bandeira vermelha (ainda na primeira hora da tarde) ao perder a traseira na aproximação a T11 e ficar com o Aston Martin atolado na gravilha, no que pareceu ser um problema mecânico e não um erro de pilotagem.
Here's a replay of Stroll's spin at Turn 11 🎥#F1 #F1Testing (sound on 🔊) pic.twitter.com/JdCcDYD8GI
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Os números do dia
Em termos de volume de trabalho, Mercedes, McLaren e Ferrari voltaram a liderar as contagens combinadas. Russell, Piastri e Leclerc entraram todos na casa das 70 voltas cada, enquanto equipas como Williams, Haas e Audi também aproveitaram bem as condições mais frescas para completar simulações de corrida com Sainz, Bearman e Bortoleto.
No lado oposto, Hadjar, apesar de estar em pista todo o dia pela Red Bull, somou menos voltas do que os rivais diretos com uma manhã de poucas voltas. A Cadillac e Aston Martin tentaram também a recuperar quilometragem perdida após os problemas de fiabilidade e a saída de pista de Stroll.
The car liveries come alive under the lights 😍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/LNX9W8OKvY
— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Ensaios de procedimentos de corrida
Como já se tornara rotina neste teste, os minutos finais foram entregues à FIA para afinar procedimentos com o novo regulamento: a Direção de Prova acionou um VSC, uma bandeira vermelha e depois chamou o pelotão para duas voltas de formação seguidas de um arranque parado. A grelha “de ensaio” permitiu testar o novo protocolo em que, antes da sequência de cinco luzes vermelhas, os painéis da grelha passam a piscar a azul durante cinco segundos, dando aos pilotos uma janela adicional para estabilizar o carro e preparar-se para a partida — tudo isto sem ninguém arriscar demasiado, mas com arranques suficientemente agressivos para deixarem uma amostra do que aí vem quando for a sério. Estes dados vão ser analisados pela FIA e a F1 para entenderem se os níveis de segurança são satisfatórios.
Lo de las balizas V-16 en las salidas me lo van a tener que explicar. Es horrible.
Podría entender que se activen si algún coche de cala y no sale. ¿Pero que estén iluminadas antes de la salida?#F1 #F1Testing 🏁
— Rubén Canales (@RubCanales) February 18, 2026
Está concluído o primeiro dia desta segunda semana de testes, com a Mercedes a começar bem melhor do que vimos na semana passada. McLaren e Ferrari continuam a dar boas referências e do extremo oposto, Cadillac e Aston Martin parecem continuar em apuros. Amanhã teremos mais oito horas em pista, com arranque às 7h da manhã e fim às 16h.
Aqui está a tabela traduzida para português, mantendo a estrutura:
|Pos
|Piloto
|Carro / Motor
|Melhor volta
|Diferença
|Voltas
|1
|George Russell
|Mercedes
|1m33,459s
|–
|76
|2
|Oscar Piastri
|McLaren / Mercedes
|1m33,469s
|0,010s
|70
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1m33,739s
|0,280s
|70
|4
|Lando Norris
|McLaren / Mercedes
|1m34,052s
|0,593s
|54
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1m34,158s
|0,699s
|69
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull / Red Bull Ford
|1m34,260s
|0,801s
|66
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1m34,299s
|0,840s
|44
|8
|Carlos Sainz
|Williams / Mercedes
|1m35,113s
|1,654s
|55
|9
|Franco Colapinto
|Alpine / Mercedes
|1m35,254s
|1,795s
|60
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1m35,263s
|1,804s
|71
|11
|Alexander Albon
|Williams / Mercedes
|1m35,690s
|2,231s
|55
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls / Red Bull Ford
|1m35,753s
|2,294s
|61
|13
|Oliver Bearman
|Haas / Ferrari
|1m35,778s
|2,319s
|42
|14
|Pierre Gasly
|Alpine / Mercedes
|1m35,898s
|2,439s
|61
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin / Honda
|1m35,974s
|2,515s
|26
|16
|Esteban Ocon
|Haas / Ferrari
|1m36,418s
|2,959s
|65
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin / Honda
|1m36,536s
|3,077s
|28
|18
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1m36,741s
|3,282s
|49
|19
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls / Red Bull Ford
|1m36,769s
|3,310s
|75
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac / Ferrari
|1m36,798s
|3,339s
|35
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac / Ferrari
|1m38,191s
|4,732s
|24
Aqui está a tabela com o número de voltas por equipa:
|Equipa
|Voltas
|Mercedes
|145
|Racing Bulls
|136
|McLaren
|124
|Alpine
|121
|Audi
|120
|Ferrari
|114
|Williams
|110
|Haas
|107
|Red Bull
|66
|Cadillac
|59
|Aston Martin
|54
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI