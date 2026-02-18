F1, Testes do Bahrein: George Russell terminou o dia com o melhor tempo

Depois de Charles Leclerc ter sido o mais rápido da sessão da manhã, George Russell terminou a tarde no topo da tabela de tempos no Bahrein, depois de Oscar Piastri ter permanecido no topo da tabela durante grande parte da sessão verspertina.​

Após uma manhã dominada por Leclerc, a tarde trouxe uma mudança no comando, com Oscar Piastri a ir primeiro para a frente, com os pneus C3, e a bater a referência do monegasco com um 1m33.469s, numa volta limpa, sem bloqueios nem deslizes visíveis. Já na fase final, George Russell respondeu pela Mercedes e fechou o dia com 1m33.459s, superando o australiano por apenas 0,010s e confirmando um dia bem mais consistente para a equipa em termos de fiabilidade face ao primeiro teste. Leclerc manteve-se em terceiro na folha de tempos combinada, a cerca de três décimos dos dois homens da frente, sustentado pelo trabalho forte da manhã.

​

McLaren sólida, Ferrari dividida

A McLaren voltou a parecer particularmente confortável em ritmo de fim de dia, com Piastri a somar quilometragem em ritmo de corrida. Do lado da Ferrari, a tarde de Lewis Hamilton foi menos linear: o britânico acumulou voltas em modo mais discreto, muitas vezes abortando passagens pela meta para não registar tempo, e viu o seu programa interrompido por um “pequeno problema” que o deixou parado s nas boxes durante algum tempo antes de regressar à pista, já coberto de flow-vis, para validar um novo conjunto de elementos aerodinâmicos na zona do escape.

Huge lock up for Colapinto 😤 The view from Turn 1 and the pit lane 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Fxlvp5sfTW — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

​

Trabalho de desenvolvimento e erros em pista

A temperatura de pista foi descendo de pouco mais de 40 graus para a casa dos 20 e muitos, abrindo a janela ideal para simulações de corrida com mais aderência. As equipas aproveitaram para intensificar o trabalho de desenvolvimento: Williams, Ferrari, Haas, Alpine e Red Bull recorreram a flow‑vis em diferentes zonas dos carros, enquanto Alpine e Haas também usaram aero rakes, sobretudo em Colapinto e Bearman, para mapear o comportamento do fluxo com o novo pacote 2026. Os erros nas zonas de travagem voltaram a ver-se com regularidade, com ainda muita borracha queimada. Lance Stroll foi o mais azarado da tarde e acabou mesmo por provocar bandeira vermelha (ainda na primeira hora da tarde) ao perder a traseira na aproximação a T11 e ficar com o Aston Martin atolado na gravilha, no que pareceu ser um problema mecânico e não um erro de pilotagem.​

Os números do dia

Em termos de volume de trabalho, Mercedes, McLaren e Ferrari voltaram a liderar as contagens combinadas. Russell, Piastri e Leclerc entraram todos na casa das 70 voltas cada, enquanto equipas como Williams, Haas e Audi também aproveitaram bem as condições mais frescas para completar simulações de corrida com Sainz, Bearman e Bortoleto.

No lado oposto, Hadjar, apesar de estar em pista todo o dia pela Red Bull, somou menos voltas do que os rivais diretos com uma manhã de poucas voltas. A Cadillac e Aston Martin tentaram também a recuperar quilometragem perdida após os problemas de fiabilidade e a saída de pista de Stroll.

​

Ensaios de procedimentos de corrida

Como já se tornara rotina neste teste, os minutos finais foram entregues à FIA para afinar procedimentos com o novo regulamento: a Direção de Prova acionou um VSC, uma bandeira vermelha e depois chamou o pelotão para duas voltas de formação seguidas de um arranque parado. A grelha “de ensaio” permitiu testar o novo protocolo em que, antes da sequência de cinco luzes vermelhas, os painéis da grelha passam a piscar a azul durante cinco segundos, dando aos pilotos uma janela adicional para estabilizar o carro e preparar-se para a partida — tudo isto sem ninguém arriscar demasiado, mas com arranques suficientemente agressivos para deixarem uma amostra do que aí vem quando for a sério. Estes dados vão ser analisados pela FIA e a F1 para entenderem se os níveis de segurança são satisfatórios.

Lo de las balizas V-16 en las salidas me lo van a tener que explicar. Es horrible. Podría entender que se activen si algún coche de cala y no sale. ¿Pero que estén iluminadas antes de la salida?#F1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/rRhseqhxz4 — Rubén Canales (@RubCanales) February 18, 2026

Está concluído o primeiro dia desta segunda semana de testes, com a Mercedes a começar bem melhor do que vimos na semana passada. McLaren e Ferrari continuam a dar boas referências e do extremo oposto, Cadillac e Aston Martin parecem continuar em apuros. Amanhã teremos mais oito horas em pista, com arranque às 7h da manhã e fim às 16h.

Aqui está a tabela traduzida para português, mantendo a estrutura:

Pos Piloto Carro / Motor Melhor volta Diferença Voltas 1 George Russell Mercedes 1m33,459s – 76 2 Oscar Piastri McLaren / Mercedes 1m33,469s 0,010s 70 3 Charles Leclerc Ferrari 1m33,739s 0,280s 70 4 Lando Norris McLaren / Mercedes 1m34,052s 0,593s 54 5 Kimi Antonelli Mercedes 1m34,158s 0,699s 69 6 Isack Hadjar Red Bull / Red Bull Ford 1m34,260s 0,801s 66 7 Lewis Hamilton Ferrari 1m34,299s 0,840s 44 8 Carlos Sainz Williams / Mercedes 1m35,113s 1,654s 55 9 Franco Colapinto Alpine / Mercedes 1m35,254s 1,795s 60 10 Gabriel Bortoleto Audi 1m35,263s 1,804s 71 11 Alexander Albon Williams / Mercedes 1m35,690s 2,231s 55 12 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull Ford 1m35,753s 2,294s 61 13 Oliver Bearman Haas / Ferrari 1m35,778s 2,319s 42 14 Pierre Gasly Alpine / Mercedes 1m35,898s 2,439s 61 15 Lance Stroll Aston Martin / Honda 1m35,974s 2,515s 26 16 Esteban Ocon Haas / Ferrari 1m36,418s 2,959s 65 17 Fernando Alonso Aston Martin / Honda 1m36,536s 3,077s 28 18 Nico Hülkenberg Audi 1m36,741s 3,282s 49 19 Arvid Lindblad Racing Bulls / Red Bull Ford 1m36,769s 3,310s 75 20 Valtteri Bottas Cadillac / Ferrari 1m36,798s 3,339s 35 21 Sergio Pérez Cadillac / Ferrari 1m38,191s 4,732s 24

Aqui está a tabela com o número de voltas por equipa:

Equipa Voltas Mercedes 145 Racing Bulls 136 McLaren 124 Alpine 121 Audi 120 Ferrari 114 Williams 110 Haas 107 Red Bull 66 Cadillac 59 Aston Martin 54

Foto: Philippe Nanchino / MPSA