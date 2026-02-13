F1, Testes do Bahrein: George Russell termina manhã no topo da tabela de tempos
George Russell voltou a colocar a Mercedes no topo da folha de tempos na manhã do terceiro dia de testes no Bahrein, naquele que foi o registo mais rápido da semana e um sinal encorajador para uma equipa que ontem viveu um dia difícil.
A Mercedes chegou a este terceiro dia com o desejo de sair do lote das equipas com menos voltas dadas neste teste do Bahrein. Esta manhã, Russell não só passou confortavelmente a distância de corrida como fechou a sessão com um 1m33.918s, a volta mais rápida vista até agora neste primeiro teste. O britânico terminou a manhã no topo, com quase três décimos de vantagem sobre Lewis Hamilton, com o segundo tempo mais rápido (1:34.209) e mais de um segundo para Max Verstappen (1:35.341), ainda que, em testes, as incógnitas de combustível e modos de motor relativizem sempre a leitura da tabela de tempos.
Locked in for Day 3 😤
Take a look at who's driving on the final day of the first test in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/P4M7OTqxrc
— Formula 1 (@F1) February 13, 2026
Do lado de Maranello, a narrativa destes testes mantém‑se consistente: poucas (ou nenhumas) falhas de fiabilidade, muito trabalho de quilometragem e tempos que não destoam do topo. Depois das 140 voltas e do melhor registo de Charles Leclerc no dia anterior, foi a vez de Hamilton somar mais de meia centena de voltas e colocar o Ferrari na segunda posição da sessão matinal.
A McLaren voltou a fazer uma manhã sólida, apesar dos tempos não terem sido propriamente interessantes. Oscar Piastri terminou a manhã na quinta posição com 73 voltas completadas, logo atrás de Oliver Bearman que voltou a entrar no top 5. Nota de destaque para Liam Lawson que foi o unico a fazer mais de 80 voltas (84)
A Cadillac viveu mais uma manhã de altos e baixos: Valtteri Bottas voltou a ver o seu programa interrompido por uma paragem em pista que originou bandeira vermelha, ecoando a situação do dia anterior com Sergio Pérez. Para uma estrutura que ainda procura construir processos e confiança, são minutos preciosos perdidos numa janela de testes já curta.
Charles goes fastest on Day 2! 👊
Jump aboard Charles Leclerc's Ferrari and watch him set the fastest time of the second day in Bahrain 💨#F1 #F1Testing pic.twitter.com/q8NN1rde9q
— Formula 1 (@F1) February 12, 2026
A Aston Martin viveu uma manhã movimentada. Com Lance Stroll ao volante durante todo o dia – depois de quarta‑feira ter perdido tempo de pista –, a equipa concentrou‑se em recolha de dados aerodinâmicos. O AMR passou longos períodos com flow‑vis espalhado pela asa traseira e diferentes tampas de motor em teste, alternando entre soluções mais tradicionais, com recortes de arrefecimento, e variantes mais fechadas.
Com a manhã do terceiro dia cumprida, resta às equipas uma derradeira sessão de quatro horas antes de mergulharem na análise detalhada das toneladas de dados recolhidos. A pausa será curta: já na próxima semana o circo regressa ao Bahrein para o segundo teste, e daí até à primeira corrida da época em Melbourne o relógio não abranda.
|Posição
|Piloto
|Equipa
|Melhor Volta
|Diferença
|Voltas
|1
|George Russell
|Mercedes
|1’33″918
|—
|78
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1’34″209
|+0.291
|69
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1’35″341
|+1.423
|61
|4
|Oliver Bearman
|Haas
|1’35″972
|+2.054
|70
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|1’36″390
|+2.472
|73
|6
|Franco Colapinto
|Alpine
|1’36″874
|+2.956
|64
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|1’37″186
|+3.268
|68
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1’37″238
|+3.320
|84
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1’38″251
|+4.333
|60
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1’38″423
|+4.505
|54
|11
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1’38″772
|+4.854
|37
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
