F1, Testes do Bahrein: George Russell parado em pista | AutoSport

A primeira bandeira vermelha do dia acabou por acontecer a pouco mais de hora e meia para o final do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, depois da paragem forçada do Mercedes W14 de George Russell, devendo tratar-se de um problema hidráulico.

A suspensão acontece numa altura em que a noite se instalou no Bahrein e a pista começa a arrefecer, em condições mais perto daquelas que se vão sentir durante a corrida da próxima semana. Uma má notícia para a Mercedes, que já perdeu cerca de uma hora no segmento da manhã.

Agora resta à equipa de Brackley trazer o monolugar para a box, analisar e talvez reparar o problema que deixou Russell apeado em Sakhir.

