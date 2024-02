F1, Testes do Bahrein: Ferrari domina 2º dia, Carlos Sainz na frente | AutoSport

O segundo de três dias de testes da pré-temporada de Fórmula 1 que tem lugar no Circuito Internacional do Bahrein, teve como dominadora a Ferrari, com Charles Leclerc e ser o mais rápido de manhã, com o seu colega de equipa a colocar o Ferrari SF-24 no topo da tabela de tempos, batendo o Red Bull de Sergio Pérez que não conseguiu repetir o que o seu colega de equipa, Max Verstappen fez ontem, no primeiro dia de testes.

O dia ficou marcado pela interrupção, na parte da manhã da sessão, devido a um tampo de sarjeta que se partiu e saiu do sítio, danificando um pouco alguns carros que por lá passaram de seguida.

As reparações levaram ao encurtamento da sessão da manhã e ao prolongamento da tarde, com a paragem para almoço a fazer-se mais cedo devido a força maior.

A sessão da tarde foi, por isso, alargada para cinco horas, e aí o espanhol da Ferrari cedo colocou o seu monolugar na frente para não mais de lá sair, sendo a Ferrari a única equipa, para já a baixar o segundo 30.

A tabela de tempos foi-se alterando ao longo do dia mas teve um denominador comum durante todo o dia: a Ferrari na frente. Oscar Piastri (McLaren) começou o dia a meio segundo da Ferrari, e assim se manteve até à hora da interrupção, às 10h00 portuguesas.

Leclerc (Ferrari) rodava 0.578s na frente de Oscar Piastri (McLaren) com Logan Sargeant (Williams) a 0,828s, com Sergio Perez (Red Bull) a mais de um segundo. Seguiam-se Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes), mas longe da frente, a pouco menos de segundo e meio.

O registo de Leclerc só foi batido por Carlos Sainz (Ferrari) 1m30.686s, com duas horas decorridas na sessão da tarde, numa altura em que Lando Norris (McLaren) passava a ocupar o mesmo segundo lugar de Oscar Piastri, de manhã, mas a 0,936s da frente. Charles Leclerc (Ferrari) caiu para terceiro a 1.064s da frente e as diferenças para Lewis Hamilton (Mercedes) sexto a 1.587s e Sergio Perez (Red Bull), nono a 2.193s, justificavam-se com programas distintos.

Na hora seguinte, Carlos Sainz Ferrari baixou o seu tempo para 1m29.921s, abaixo do segundo 30, e deixou Lando Norris (Mclaren) a 1.335s, Charles Leclerc (Ferrari) a 1.829s e Sergio Perez (Red Bull) a 1.852s. Já na última hora, uma derradeira tentativa de Sergio Pérez colocou o seu Red Bull em segundo a 0.763s de Sainz, com Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro a 1,145s, sendo que o piloto da Red Bull foi quem mais rodou (129 voltas) face às 123 voltas de Hamilton.

Terminaram o dia cinco equipas diferentes nos cinco primeiros lugares com Lando Norris (McLaren) em quarto na frente de Daniel Ricciardo (RB), com o registo de Charles Leclerc (Ferrari) alcançado de manhã a ser suficiente para o sexto posto.

O essencial do dia

Sergio Pérez foi o primeiro piloto a colocar uma referência na tabela de tempos, mas Charles Leclerc tratou de mudar isso logo depois. Charles Leclerc baixa o seu registo anterior, passando a estar na frente da tabela de tempos com a marca de 1:31.822s, ainda com os pneus C3. Sergio Pérez teve alguns pequenos problemas e depois de regressar à pista voltou a entrar no pitlane e o RB20 foi de novo dentro da garagem da equipa. Nada de grave.

Com duas horas de sessão Logan Sargeant falha a última curva e sai da pista, foi para as boxes, e passo lá muito tempo.

A Bandeira vermelha foi mostrada, devido a uma sarjeta que se partiu o que levou a sessão a ser interrompida, só recomeçando à tarde. Nas repetições vê-se que foi Charles Leclerc a passar por cima da tampa do dreno, deslocando-a, com Lewis Hamilton a ‘acabar com o resto’

De arte com uma hora de pista, Lewis Hamilton ‘salta’ para segundo com 1m32.273s com pneus C3, e atingido as 56 voltas, menos duas na altura que Sergio Pérez (Red Bull).

Carlos Sainz entrou a ‘matar’ e na sua primeira volta cronometrada fez o oitavo tempo e 20 minutos depois já estava na frente da tabela, numa altura em que Sergio Pérez (Red Bull) teve problemas técnicos no seu monolugar. Só Hamilton, Sargeant e Perez passaram das 100 voltas.

Carlos Sainz reduziu ainda mais o seu melhor crono, colocando a fasquia nos 1m29.921, ficando apenas dois décimos da pole de Verstappen no ano passado (1m29.708s). Começa a perceber-se que os carros deste ano são definitivamente mais rápidos que os de 2023. Já perto do fim do dia, Sergio Pérez passou para segundo, a sete décimos de Carlos Sainz.