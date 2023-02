F1 Testes do Bahrein, Dia1: Max Verstappen lidera em toda a linha na última hora do dia | AutoSport

Entramos na última hora do primeiro dia de testes, já com a escuridão a rodear o circuito do Bahrein. As equipas entraram nos últimos 60 minutos de preparação. A tabela de tempos não tem visto grandes alterações e Max Verstappen continua na frente, sendo o piloto com mais voltas feitas hoje. O top 3 também se mantém inalterado, com Carlos Sainz e Lewis Hamilton no “pódio”. Lando Norris é o piloto com menos voltas (31).

Verstappen, Red Bull, 1m32.837s – 140 voltas

Sainz, Ferrari, 1m33.253s – 72 voltas

Hamilton, Mercedes, 1m33.508s – 52 voltas

Albon, Williams, 1m33.671s – 74 voltas

Zhou, Alfa Romeo, 1m33.723s – 67 voltas

Alonso, Aston Martin, 1m33.764s – 45 voltas

Leclerc, Ferrari, 1m33.992s – 41 voltas

Norris, McLaren, 1m34.097s – 31 voltas

Russell, Mercedes, 1m34.174s – 69 voltas

Sargeant, Williams, 1m34.324s – 63 voltas

Hulkenberg, Haas, 1m34.424s – 51 voltas

Bottas, Alfa Romeo, 1m34.558s – 50 voltas

De Vries, AlphaTauri, 1m34.559s – 58 voltas

Drugovich, Aston Martin, 1m34.564s – 40 voltas

Tsunoda, AlphaTauri, 1m34.671s – 46 voltas

Gasly, Alpine, 1m34.822s – 60 voltas

Ocon, Alpine, 1m34.871s – 39 voltas

Piastri, McLaren, 1m34.888s – 52 voltas

Magnussen, Haas, 1m35.087s – 43 voltas