F1, Testes do Bahrein, Dia 3: Última hora de preparação | AutoSport

Tem sido uma tarde produtiva de trabalho para a maioria das equipas de F1. As equipas estão agora a fazer simulações de corridas e stints longos de forma a preparar a corrida do próximo fim de semana, no Bahrein.

A meio da tarde, Carlos Sainz tentou fazer melhor que o seu colega de equipa, Charles Leclerc, que liderava a tabela de tempos, mas ficou 12 centésimos do registo do monegasco, depois de várias tentativas. Mas perto do final da terceira hora, Lewis Hamilton foi o primeiro a entrar no segundo 30, tornando-se no piloto mais rápido do teste até agora. No entanto, Sergio Pérez tratou de tirar 0.048 seg. ao tempo de Hamilton, sentando-se no primeiro lugar da tabela de tempos.

Faltam sessenta segundos e as equipas irão concluir as simulações de corrida e talvez no final vejamos mais algumas tentativas de ficar com o melhor registo do teste.

Perez, Red Bull, 1m30.616s, C4 – 117 voltas

Hamilton, Mercedes, 1m30.664s, C5 – 49 voltas

Leclerc, Ferrari, 1m31.024s, C4 – 67 voltas

Sainz, Ferrari, 1m31.036s, C4 – 54 voltas

Tsunoda, AlphaTauri, 1m31.363s, C4 – 56 voltas

Russell, Mercedes, 1m31.442s, C5 – 83 voltas

Alonso, Aston Martin, 1m31.450s, C4 – 47 voltas

Magnussen, Haas, 1m31.890s, C4 – 80 voltas

Drugovich, Aston Martin, 1m32.075s, C5 – 77 voltas

Bottas, Alfa Romeo, 1m32.259s, C4 – 111 voltas

Norris, McLaren, 1m32.691s, C3 – 17 voltas

Gasly, Alpine, 1m32.762s, C3 – 56 voltas

Albon, Williams, 1m32.793s, C5 – 122 voltas

Ocon, Alpine, 1m33.257s, C3 – 43 voltas

Hulkenberg, Haas, 1m33.329s, C3 – 77 voltas

Piastri, McLaren, 1m33.655s, C3 – 44 voltas

De Vries, AlphaTauri, 1m38.244s, C3 – 87 voltas