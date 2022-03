F1, Testes do Bahrein, Dia 3: Siga Tudo Aqui Em Direto | AutoSport

Melhores tempos:

1. Norris, McLaren, 1m35.504s, C4, 11 laps

2. Sainz, Ferrari, 1m35.976s, C2, 12

3. Gasly, AlphaTauri, 1m36.113s, C3, 13

4. Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 12

5. Latifi, Williams, 1m37.330s, C5, 8

6. Zhou, Alfa Romeo, 1m38.230s, C2, 13

7. Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 33

8. Alonso, Alpine, 1m39.965s, C2, 15

9. Stroll, Aston Martin, 1m44.299s, C5, 3

07:45 – Kevin Magnussen agradado com a sua nova máquina

Para Kevin Magnussen, têm sido dias intensos. Quando já não esperava um regresso à F1 e quando já tinha assumido publicamente que só voltaria a um projeto vencedor, o piloto dinamarquês regressou à “sua” Haas e parece muito feliz com isso. Magnussen tem um acordo para várias épocas com a equipa americana e abandonou o projeto Peugeot para o WEC. Magnussen falou das primeiras sensações no seu novo carro e mostrou-se entusiasmado:

“Eu gosto. Não é certamente tão leve e ágil como o carro antigo. Mas não é de todo um carro de corrida lento. Vou conhecê-lo um pouco melhor e tirar mais proveito dele. A sensação de pilotar o carro não é má de todo. Já piloto protótipos há um ano. E certamente quando se salta para dentro de um destes, tudo parece mais rápido. Não é tão mau como poderia ter pensado. E eu estava à espera que as sensações no carro fossem pior. Portanto, isso é bom”.

07:15 – McLaren com dores de cabeça

Se na primeira semana de testes a McLaren foi um dos destaques, na segunda semana de testes o cenário mudou rapidamente e já há algum tempo que não víamos a equipa de Woking a enfrentar tantos problemas. Para começar, Daniel Ricciardo testou positivo para a COVID-19, o que atrapalha a adaptação do piloto australiano ao novo carro. Mas ainda pior que isso, a McLaren tem feito muito poucas voltas e isso tem sido motivado especialmente por problemas nos travões. Lando Norris, que vai fazer os três dias de testes, completou pouco mais de 100 voltas nos primeiros dois dias e isso é motivado por problemas nos travões.

“Encontramos algumas soluções que nos permitem voltar à pista, por isso esperamos que ainda consigamos ter um teste produtivo até sábado à noite. Definitivamente, tem a ver com o traçado da pista aqui e com as temperaturas. Ainda assim, foi uma surpresa para nós, mas estou confiante de que com todos os peritos a trabalhar o mais tardar na próxima semana, o problema será resolvido. Temos uma boa base para esta nova época, só temos de resolver este problema dos travões e esperamos estar prontos para uma época competitiva” disse Lando Norris.

07:00 – Luz verde na pista

Ferrari, Haas, Alpine não perderam tempo foram as primeiras a ir para a pista. A Alpha Tauri e a McLaren seguiram o exemplo das três primeiras logo a seguir. Ninguém quer perder tempo.

06:50 – Haas já está em pista

Para compensar o tempo que perdeu na quinta feira de manhã, a Haas está já em pista a testar, enquanto o resto das equipas apenas terá luz verde daqui por dez minutos.

6.45: Alinhamento para o dia 3 do teste do Bahrein

Kevin Magnussen foi o piloto com o tempo mais rápido do segundo dia do teste no Bahrein, depois de todos os outros pilotos darem por terminado o programa, já que foi permitido à Haas compensar o tempo perdido com a questão logística sentida durante a semana. Hoje, Magnussen começa uma hora mais cedo e Mick Schumacher estará duas horas em pista para além de todos os outros.

Será a última oportunidade para todas as equipas testarem os seus novos monolugares antes da época de Fórmula 1 começar oficialmente. São 3 dias muito importantes e teremos uma melhor imagem da performance de cada uma das 10 equipas, para além de podermos ver carros significativamente alterados em relação ao teste em Barcelona. A pista estará aberta em cada dia a partir das 7 horas até às 16 horas de Portugal Continental, com um intervalo de almoço de uma hora, que pode ser eliminada para compensar o tempo de pista perdido devido a bandeiras vermelhas ou más condições meteorológicas.