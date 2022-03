F1 TESTES DO BAHREIN, DIA 2: SIGA TUDO AQUI EM DIRETO | AutoSport

Tempos às 7.07:



Norris, McLaren, 1:38.543s, 3 voltas Russell, Mercedes, 1:39.862s, 4 voltas Tsunoda, AlphaTauri, 1:40.292s, 3 voltas

6.55: Lando Norris continua aos comandos do carro

Daniel Ricciardo continua a não se sentir a 100% no segundo dia de teste do Bahrein e volta a não estar ao volante do McLaren MCL36. Lando Norris será de novo o piloto em ação durante o dia.

“Daniel Ricciardo começou a sentir-se indisposto ontem de manhã, e enquanto mostra sinais de melhoria, a equipa continuará a avaliá-lo antes de retomar as suas funções de piloto”, pode ler-se no comunicado da McLaren. Lando Norris rodou 50 voltas no primeiro dia do teste.

A Haas, depois de algumas equipas não estarem de acordo em permitir a equipa ir para a pista no domingo, para compensar o tempo perdido ontem, terá hoje uma hora extra de teste, já com Kevin Magnussen ao volante.

6.45: Alinhamento para o dia 2 do teste do Bahrein

Depois de Pierre Gasly ter sido o piloto mais rápido do dia de ontem no teste do Bahrein, quem estará no topo da tabela de tempos no final do dia de hoje? Uma das novidades do dia será o regresso de Kevin Magnussen aos comandos de um monolugar de Fórmula 1, depois de uma época afastado e ter sido chamado já esta semana para substituir Nikita Mazepin na Haas.