F1, Testes do Bahrein, dia 2: Muitas voltas acumuladas pela AlphaTauri | AutoSport

Até ao final da segunda hora do segundo dia de testes no Bahrein ainda não houve qualquer paragem da sessão, apesar de ter sido possível ver alguns carros a perder fibra de carbono. Um deles foi o Mercedes W14, que obrigou a uma paragem mais demorada de Lewis Hamilton na garagem da equipa. O britânico perdeu pouco mais de uma hora de sessão devido a danos no fundo do carro, que foram resolvidos pelos mecânicos, apesar de estar neste momento de regresso à box.

Carlos Sainz saltou para a liderança da tabela de tempos pouco após a passagem para a segunda hora da sessão e melhorou ainda o seu tempo anterior. Neste momento tem registado em seu nome o tempo de 1:32.486s, sendo seguido por Zhou Guanyu, que bateu o tempo de Fernando Alonso, que é o terceiro mais rápido.

O AlphaTauri AT04 de Yuki Tsunoda também perdeu partes da carroçaria, mas o piloto japonês continua a somar voltas à sua conta pessoal. Tem 44 voltas já completadas e é de longe o piloto com mais quilómetros até agora.



Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s – 23 voltas Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:33.170s – 30 voltas Fernando Alonso, Aston Martin, 1:33.278s – 20 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s – 27 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s – 28 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s – 24 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:34.575s – 26 voltas Logan Sargeant, Williams, 1:35.113s – 30 voltas Lando Norris, McLaren, 1:35.528s – 26 voltas Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:37.928s – 44 voltas

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool