F1, Testes do Bahrein, dia 2: Magnussen lidera tabela de tempos no final da 1ª hora | AutoSport

A Mercedes começou bem o segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com Lewis Hamilton a completar mais voltas do que os restantes 9 pilotos, mas depois da meia hora inicial o W14 parou na box e de lá ainda não saiu. Enquanto isso, todos os restantes carros têm estado em pista sem qualquer tipo de problema aparente, sendo no final da primeira hora Kevin Magnussen no Haas VF-23 quem lidera a tabela de tempos e tem mais voltas completadas.

Kevin Magnussen, Haas, 1:33.710s – 15 voltas

Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s – 13 voltas

Esteban Ocon, Alpine, 1:35.327s – 14 voltas

Carlos Sainz, Ferrari, 1:35.547s – 11 voltas

Fernando Alonso, Aston Martin, 1:35.823s – 12 voltas

Lando Norris, McLaren, 1:36.019s – 8 voltas

Zhou Guianyu, Alfa Romeo, 1:36.206s – 11 voltas

Lewis Hamilton, Mercedes, 1:37.070s – 11 voltas

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:43.615s – 9 voltas

Logan Sargeant, Williams, sem tempo – 8 voltas

Foto: LAT Images