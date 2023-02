F1, Testes do Bahrein, dia 2: Ferrari ainda lidera tabela de tempos | AutoSport

Yuki Tsunoda parou e saiu do AT04 ao final de quase três horas e depois de 68 voltas completadas desde o início do segundo dia de testes no Bahrein. Um tempo rápido parece pouco interessar à equipa italiana, tendo estado o foco do trabalho na fiabilidade do AT04 que parecia estar carregado com combustível. Foi um trabalho muito bom por parte do piloto japonês, que decorreu sem incidentes.

Depois de estabelecer o tempo mais rápido até agora, Carlos Sainz parou para que a equipa se dedique a alguns trabalhos nos travões do Ferrari. Quem também parece ter tido algum problema com os travões foi Logan Sargeant – que conta já com meia centena de voltas realizadas no circuito de Sakhir – com os mecânicos da Williams a trabalharem o mais rápido possível no FW45 para tentar que regresse à pista.

Fernando Alonso saltou, durante a última hora, para o segundo posto da tabela de tempos, estabelecendo o crono de 1:32.969s e ficando a 0,483s do melhor registo de Carlos Sainz.

Intermitente parece estar o Mercedes W14, uma vez que Lewis Hamilton completa algumas voltas e regressa à box, sem que tenha rodado mais rápido do que o seu anterior registo.

Carlos Sainz, Ferrari, 1:32.486s – 40 voltas Fernando Alonso, Aston Martin, 1:32.969s – 36 voltas Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1:33.170s – 30 voltas Kevin Magnussen, Haas, 1:33.442s – 43 voltas Esteban Ocon, Alpine, 1:33.490s – 33 voltas Sergio Pérez, Red Bull, 1:33.751s – 62 voltas Logan Sargeant, Williams, 1:34.084s – 50 voltas Lewis Hamilton, Mercedes, 1:34.094s – 49 voltas Lando Norris, McLaren, 1:35.522s – 43 voltas Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1:37.687s – 68 voltas