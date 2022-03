F1 testes do Bahrein, DIA 1: siga tudo aqui em direto | AutoSport

07:00 – Luz verde em pista. Começou a sessão da manhã. O Alpha Tauri de Pierre Gasly foi o primeiro carro em pista.

06:57 – Daniel Ricciardo não se sentiu bem e Lando Norris irá ser o piloto de serviço esta manhã na McLaren.

06:55 – Eis o novo W13. É realmente um novo carro, uma espécie de evolução radical em que os flancos foram diminuídos ao mínimo:

La nuova configurazione dei side pod sulla #W13 come dicevamo un cambio radicale, in quanto va a modificare tutta la costruzione dei radiatori.

Per migliorare il flusso sono state montate diverse appendici (riquadri rossi).



06:50 – Eis o alinhamento para o dia de hoje:

06:45 – Começa hoje o primeiro de três dias de testes no Bahrein. A expetativa é grande pois esperam-se muitas novidades nos carros, com a Red Bull e Mercedes a prometerem muitas mudanças, especialmente a Mercedes com um carro que , segundo os rumores, terá flancos muito reduzidos. Estes três dias servirão para encontrar performance e continuar a aprimorar a fiabilidade. São certamente os três dias mais importantes da pré temporada.