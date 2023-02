F1 Testes do Bahrein, Dia 1: Max Verstappen termina o dia no topo da tabela | AutoSport

Terminou o primeiro dia de testes no Bahrein e Max Verstappen começou com o pé direito, sendo o piloto mais rápido do dia e o piloto que mais voltas deu ao traçado.

Depois de uma hora de pausa, as equipas estavam prontas para iniciar a sessão da tarde. Com a temperatura da pista a ser de 41º C e a temperatura do ar nos 30 ºC, seria um início de sessão quente. Foi preciso esperar 15 minutos para termos um carro em pista. Max Verstappen, o único piloto que participa na sessão da tarde, tendo participado na sessão da manhã, foi o primeiro em pista depois da pausa para o almoço.

A três horas para o fim deste primeiro dia de testes, a ação em pista era constante, mas pouco entusiasmante. Os pilotos escalados para a sessão da tarde acumulavam voltas, mas os tempos da manhã mantém-se no topo da tabela.

A tarde não começou bem para a Aston Martin e Fernando Alonso. Depois de mais de uma hora e meia parado nas boxes, o espanhol estava aos comandos do Aston Martin. O fundo do carro do espanhol terá alegadamente partido num treino de pit stop o que motivou o atraso na ida para a pista. Max Verstappen foi o primeiro a chegar às 100 voltas e continuava acumular voltas a bom ritmo.

Também para a McLaren o dia não corria da melhor forma. O “guarda lamas” dianteiro direito do MCL60 parece ter ficado danificado logo na sessão da manhã e os mecânicos tentavam reforçar os dois elementos, roubando tempo à equipa de Woking.

Entramos na última hora do primeiro dia de testes, já com a escuridão a rodear o circuito do Bahrein. A tabela de tempos não registava grandes alterações e Max Verstappen continuava na frente, sendo o piloto com mais voltas feitas. O top 3 também se mantinha inalterado, com Carlos Sainz e Lewis Hamilton no “pódio”. Lando Norris é o piloto com menos voltas (31).

Na última hora, Fernando Alonso ainda tentou chegar ao fim do dia com o melhor tempo, mas não conseguiu superar a marca de Verstappen que terminou assim o dia na primeira posição.

Amanhã teremos mais um dia de testes, que começará bem cedo, as 7h, para mais oito horas e meia de preparação para a época 2023.