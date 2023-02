F1 Testes do Bahrein, Dia 1: Lewis Hamilton aproximou-se dos melhores tempos | AutoSport

A sessão da tarde do primeiro dia de teste no Bahrein continua a decorrer sem percalços. As equipas continuam a recolher dados com os pilotos a rodarem de forma consistente na pista. O dia não está a correr muito bem para a McLaren e, depois de Piastri ter ficado afastado dos melhores tempos durante a manhã, Lando Norris esteve muito tempo parado com a equipa a reparar as derivas aerodinâmicas colocadas no topo dos pneus dianteiros. Os elementos estavam a mostrar fragilidades e a equipa teve de perder tempo no reforço dessas zonas. A McLaren é das equipas com menos voltas.

Max Verstappen continua com o melhor tempo, feito ainda durante a manhã, seguido de Carlos Sainz e Lewis Hamilton que se aproximou dos melhores tempos. Fernando Alonso, que também esteve muito tempo parado, tem agora recuperado algum do tempo perdido. Faltam duas horas para o fim do primeiro dia de testes.

Tempos:

Verstappen, Red Bull, 1m32.837s – 118 laps

Sainz, Ferrari, 1m33.253s – 72 laps

Hamilton, Mercedes, 1m33.508s – 26 laps

Albon, Williams, 1m33.671s – 74 laps

Zhou, Alfa Romeo, 1m33.723s – 67 laps

Alonso, Aston Martin, 1m33.764s – 24 laps

Leclerc, Ferrari, 1m33.992s – 32 laps

Russell, Mercedes, 1m34.174s – 69 laps

Hulkenberg, Haas, 1m34.424s – 51 laps

Bottas, Alfa Romeo, 1m34.558s – 31 laps

Drugovich, Aston Martin, 1m34.564s – 40 laps

Tsunoda, AlphaTauri, 1m34.671s – 46 laps

De Vries, AlphaTauri, 1m34.782s – 36 laps

Gasly, Alpine, 1m34.822s – 60 laps

Piastri, McLaren, 1m34.888s – 52 laps

Magnussen, Haas, 1m35.087s – 24 laps

Sargeant, Williams, 1m36.170s – 38 laps

Norris, McLaren, 1m36.872s – 7 laps

Ocon, Alpine, 1m38.541s – 24 laps