F1 Testes do Bahrein, Dia 1: Carlos Sainz lidera no final da primeira hora | AutoSport

No final da primeira hora de testes no Bahrein, Carlos Sainz lidera a tabela de tempos, depois de Max Verstappen ter liderado a maioria da primeira hora, que ficou marcada pela bandeira vermelha provocada pela paragem do Aston Martin de Felipe Drugovich. No final da primeira hora, apenas três equipas não tinha tempo na tabela: McLaren, Williams e Aston Martin. O resto das equipas começou a acumular voltas a um ritmo saudável.

Sainz, Ferrari, 1m33.767s – 14 voltas Verstappen, Red Bull, 1m34.895s – 18 voltas Gasly, Alpine, 1m36.070s – 13 voltas Zhou, Alfa Romeo, 1m36.266s – 7 voltas Hulkenberg, Haas, 1m37.060s – 8 voltas Russell, Mercedes, 1m37.752s – 13 voltas Tsunoda, AlphaTauri, 1m40.389s – 13 voltas