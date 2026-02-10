F1: Testes do Bahrein começam amanhã

Os testes oficiais de pré-época da Fórmula 1 para 2026 arrancam esta semana no Bahrain International Circuit, a menos de um mês do Grande Prémio da Austrália, em Melbourne. Com novos regulamentos técnicos a entrarem em vigor, estas sessões assumem particular importância na avaliação inicial da hierarquia competitiva.

Depois de um shakedown de cinco dias em Barcelona, as 11 equipas e os 22 pilotos estarão finalmente juntos em pista durante três jornadas — quarta, quinta e sexta-feira — divididas em duas sessões diárias, das 7h00 às 11h00 e das 12h00 às 16h00 (hora portuguesa).

A cobertura televisiva será limitada a uma hora por dia, entre as 15h00 e as 16h00, através da F1 TV. Os adeptos presentes no Bahrein poderão assistir a dois dos três dias mediante bilhete pago, havendo acesso gratuito para quem adquiriu antecipadamente entradas para o Grande Prémio local.

Todas as equipas estarão representadas, incluindo a Williams, ausente do teste espanhol, e a Aston Martin, que chegou tarde a Barcelona. Cada formação só poderá utilizar um carro por sessão, obrigando a uma alternância entre pilotos.

As atenções centram-se sobretudo na Mercedes e no seu W17, alvo de especulação regulamentar e também apontado como o carro favorito para este começo de temporada, mas também na McLaren — campeã em título. Na Red Bull espera-se para ver se a nova unidade motriz Ford dá continuidade às boas indicações, e Aston Martin, que estreia o primeiro monolugar concebido por Adrian Newey, também será alvo de especial atenção. Como habitual, a Ferrari surge igualmente sob os holofotes depois de uma época anterior dececionante.

Horários:

11 de fevereiro

07:00 – 16:00

12 de fevereiro

07:00 – 16:00

13 de fevereiro

07:00 – 16:00