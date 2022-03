F1, Testes do Bahrein: Charles Leclerc termina a sessão da manhã na frente | AutoSport

Terminou a primeira sessão de testes no Bahrein. A primeira de seis sessões, onde as equipas irão tentar encontrar performance e limar todas as arestas, terminou com Charles Leclerc no topo da tabela.

Charles Leclerc era o homem com o melhor tempo no final da primeira hora de testes no Circuito Internacional do Bahrein, mas as atenções voltaram-se para a Mercedes, com o seu novo conceito “Sidepod 0”. Com flancos muito reduzidos, assim como as entradas de ar laterais, o novo W13 B tem um aspeto invulgar. No entanto, a Williams apresenta um conceito algo semelhante. As entradas de ar são proeminentes, tal como na primeira versão do carro, mas depois dessa zona, os flancos ficam muito mais delgados. Uma tendência que pode começar a ganhar força e que dava que falar.

Quanto à ação em pista, a primeira hora foi de poucas voltas, com os aero rakes a serem usados, como habitualmente. A McLaren foi uma das últimas equipas a ir para a pista, tendo demorado 50 minutos para sair da pista. Leclerc estava no topo da tabela, algo que aconteceu durante toda a sessão.

Os pilotos foram acumulando mais voltas. Vimos alguns pilotos com problemas na travagem e Sebastian Vettel com mais problemas nesse capítulo. A Haas, como esperado, não foi para a pista e só o deverá fazer durante a tarde, no entanto Kevin Magnussen já esteve na garagem da equipa a fazer o assento. A McLaren tinha poucas voltas dadas, com Lando Norris no lugar do indisposto Daniel Ricciardo.

A sessão decorreu sem problemas e no final, Charles Leclerc ficou o com o melhor tempo. Se dentro de pista a sessão não teve grandes notas de destaque, fora da pista, o novo W13B deu que falar. Christian Horner terá dito que algumas das partes do novo carro da Mercedes eram ilegais, mas pouco depois a equipa fez questão de dizer que Horner não tinha falado com os média, com a Auto Motor und Sport e a BBC a confirmarem que ouviram de Horner a afirmação. Também Ross Brawn comentou o novo carro da Mercedes e admitiu que não esperava um conceito tão radical, afirmando que a F1 vai analisar o conceito e ver se está dentro do espírito dos regulamentos. Se não for o caso, pode haver uma mudança regulamentar, algo que as equipas sabem que pode acontecer durante a época. O objetivo principal da F1 neste momento é garantir que o caminho delineado seja percorrido e que nenhuma ideia não prevista mude isso.

Agora teremos uma hora de pausa e às 12h, os carros voltam para a pista e esperamos ver a Haas, única que ainda não rodou durante o dia.