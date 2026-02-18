Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
F1, Testes do Bahrein: Charles Leclerc termina a manhã com o melhor tempo

Por a 18 Fevereiro 2026 11:19

Charles Leclerc fechou a manhã no Bahrein como a referência em pista, num arranque sólido da Ferrari na derradeira semana de testes de pré‑temporada de 2026. O monegasco somou 70 voltas sem problemas de fiabilidade aparentes, coroando o volume de trabalho com a melhor marca da sessão, 1m33.739s, tempo apenas sete milésimos acima do registo que Kimi Antonelli assinara no final da primeira bateria de testes na semana passada.

O monegasco passou a manhã a alternar entre recolha de dados aerodinâmicos e simulações mais rápidas, mantendo‑se sempre nos lugares cimeiros da folha de tempos. O melhor tempo registado ainda na primeira hora nunca mais foi alterado, com o foco das equipas ainda longe da performance.

Lando Norris terminou a manhã a 0,313s de Leclerc, depois de uma sessão marcada por alguns bloqueios de rodas, sobretudo com pneus duros já muito rodados, que evidenciaram o baixo nível de aderência da pista nas primeiras horas. Kimi Antonelli colocou o Mercedes no grupo da frente, 0,419s atrás do Ferrari, confirmando o bom andamento que já deixara visível no primeiro teste, ainda que também ele tenha passado parte da sessão a gerir uma pista suja, com vento e pouca borracha.

​O calor e a sujidade em pista foram protagonistas, com temperaturas de pista na casa dos 40 graus a deixarem o asfalto particularmente escorregadio na primeira metade da sessão. Vários pilotos apanharam alguns sustos: Norris somou várias travagens queimadas, inclusive à entrada das boxes, enquanto Fernando Alonso e Arvid Lindblad também sentiram dificuldades com traseiras mais soltas e longos deslizes na travagem e entrada de curva.

Com o foco ainda na acumulação de voltas e procedimentos, vários pilotos a superarem a distância de corrida, casos de Leclerc, Ocon, Antonelli e sobretudo Lindblad, que liderou a contagem de voltas na sessão matinal (75 voltas). ​

Na Red Bull, Isack Hadjar voltou a ter uma manhã condicionada por problemas de fiabilidade, ficando preso às 13 voltas após uma primeira saída com “aero rakes”, muito longe do volume de trabalho desejado para um piloto que tem o carro todo o dia. Ainda mais atrasada esteve a nova Cadillac: problemas de sensores mantiveram o carro na garagem durante grande parte da manhã, obrigando Sergio Pérez a ficar claramente para trás na contagem de voltas (24 voltas), numa fase em que a equipa mais precisa de quilómetros para construir a sua base de dados.

Pos Piloto Melhor volta Diferença Equipa (Motor) Voltas
1 Charles Leclerc 1m33,739s Ferrari (Ferrari) 70
2 Lando Norris 1m34,052s +0,313s McLaren (Mercedes) 54
3 Kimi Antonelli 1m34,158s +0,419s Mercedes (Mercedes) 69
4 Alex Albon 1m35,690s +1,951s Williams (Mercedes) 55
5 Pierre Gasly 1m35,898s +2,159s Alpine (Mercedes) 61
6 Isack Hadjar 1m36,188s +2,449s Red Bull (RBPT) 13
7 Esteban Ocon 1m36,418s +2,679s Haas (Ferrari) 65
8 Fernando Alonso 1m36,536s +2,797s Aston Martin (Honda) 28
9 Nico Hülkenberg 1m36,741s +3,002s Audi (Audi) 49
10 Arvid Lindblad 1m36,769s +3,030s Racing Bulls (RBPT) 75
11 Sergio Pérez 1m38,191s +4,452s Cadillac (Ferrari) 24

